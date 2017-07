Concurso para arquitetos premia ideias para abrigos de ônibus em concreto

Com o objetivo de estimular novas ideias, em parceria com o portal Projetar.org, o Concrete Show 2017 promove um concurso entre estudantes de arquitetura. A proposta para os acadêmicos é o desafio de projetar um abrigo para parada de ônibus em concreto.

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 17 de julho no site projetar.org. Os projetos finalistas serão expostos no estande da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) durante o Concrete Show South America que acontece de 23 a 25 de agosto no São Paulo Expo.

O resultado do concurso será divulgado presencialmente no Seminário 'Soluções para Cidades' no dia 24 de agosto, parte da programação de conteúdo do evento, e simultaneamente online pelo site projetar.org. O júri será composto pelos arquitetos: Caio Smolarek Dias, Guilherme Takeda, Ruy Ohtake, Simone Gatti e Yuri Vital.

A parceria realizada com o portal, lança o 1º concurso Concrete Show e marca o 22º concurso Projetar.org e também o 4º prêmio Soluções para Cidades. Estão aptos para inscrição grupos de no máximo cinco (5) integrantes, compostos por estudantes brasileiros e/ou estrangeiros devidamente matriculados em cursos de graduação em arquitetura no Brasil e/ou no exterior (as matrículas necessitam ser comprovadas). A taxa de inscrição por grupo é de R$ 120,00. Além da exposição durante o Concrete Show 2017, os três primeiros colocados terão os projetos publicados em revistas e blogs parceiros e irão receber um certificado de participação. A premiação inclui também uma quantia em dinheiro: 1º lugar = R$ 2.300,00; 2º lugar = R$ 1.700,00 e o 3º lugar = R$ 1.000,00.

Serviço: Concrete Show South America 2017

Data: 23 a 25 de agosto. Quinta, de 13h às 20h. Sexta e sábado, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - São Paulo (SP)