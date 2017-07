Programa Jovens Embaixadores abre inscrições

Alunos da Secretaria de Educação, com idades de 15 a 18 anos, que desejam realizar um intercâmbio estudantil nos Estados Unidos podem se inscrever no programa Jovens Embaixadores, até o dia 9 de agosto, por meio do site www.jovensembaixadores.org/2018.

Na última edição, três estudantes da rede estadual de ensino foram selecionados e representaram o Rio de Janeiro em terrasnorte-americanas.

O programa é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos, em parceria com organizações públicas e privadas, e tem como público-alvo jovens que são exemplos em suas comunidades.

Para participar, os alunos devem possuir pouca ou nenhuma experiência no exterior; jamais ter viajado para os Estados Unidos; ser fluente em Inglês; ter excelente desempenho escolar; ser comunicativo; possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade; e devem estar engajados em atividades de responsabilidade social e comprovar já ter realizado trabalho voluntário.

Desde 2003, mais de 500 jovens brasileiros já participaram do programa Jovens Embaixadores.