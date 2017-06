Inscrições para a Maratona Animada Senai prosseguem até domingo

Estudantes, profissionais e admiradores de filmes de animações têm até domingo, 2 de julho, para se inscrever na terceira edição da Maratona Animada Senai, tradicional competição de criação de curtas-metragens de animação.

Organizado pelo Senai Rio e Anima Mundi, o concurso premiará a equipe vencedora com R$ 5 mil e bolsas para cursos na instituição de educação profissionalizante.

Além disso, as três produções finalistas serão exibidas no encerramento do festival, que acontece no Rio de 17 a 23 de julho.

Regulamento, inscrições e mais informações: http://www.cursosenairio.com.br/maratona

Como se trata de uma maratona, os participantes terão apenas 7 dias para produzir a animação, a partir da divulgação do tema e do elemento surpresa obrigatório. O lançamento do tema acontece no dia 4 de julho, às 18h30, no Senai Maracanã, em evento que terá palestra sobre produção, processo criativo e visita a unidade promove cursos para o setor.

Com o tema e o elemento obrigatório anunciado, as equipes participantes têm até o dia 11 de julho para criar, roteirizar, animar, finalizar e enviar o link do vídeo, hospedado em uma plataforma de vídeos.

Os curtas serão julgados por um júri técnico, composto por jurados indicados pelo Anima Mundi.

Senai Rio oferece cursos de animação, games e para o segmento do audiovisual

A Maratona Animada é mais uma ação do Sistema Firjan para movimentar e fomentar o desenvolvimento da indústria audiovisual no estado do Rio. Além disso, por meio do Senai Rio são oferecidos diversos cursos em animação e audiovisual, tais como: Animador 2D Digital Cut-Out, Concept Art Para Games, Desenho e Criação de Personagem, Modelagem 3D, Pós-Produção em After Effects, Processos Avançados de Animação, Pintura Digital com Tablet e Photoshop, Desenho e Técnicas de Ilustração

Mais informações: http://www.cursosenairio.com.br/segmento-,47,0,0,0.html