Senai: Palestras gratuitas sobre tecnologia e mercado de trabalho em São Gonçalo e Niterói 

Nos dias 28 e 29 de junho, a Faculdade Senai Rio promove palestras gratuitas sobre tecnologia e mercado de trabalho nas unidades do Senai São Gonçalo e Niterói.

As palestras vão abordar o tema Automação na engenharia de produção. As inscrições para as atividades podem ser feitas no link www.cursosenairio.com.br/palestras.

As vagas são limitadas. Mais informações também podem ser obtidas pelo 0800 0231 231.

Os encontros também serão realizados no campus Tijuca da instituição e nas unidades Senai de Benfica, Duque de Caxias, Jacarepaguá, Nova Iguaçu e Santa Cruz.

Vestibular aberto

Também estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade Senai Rio, para turma de tecnólogo em Automação Industrial. As provas são agendadas e podem ser feitas até 15/07. As inscrições podem ser feitas pelo site www.faculdadesenairio.edu.br, pelo telefone 0800 0231 231 ou presencialmente, na própria Faculdade SENAI Rio ou no atendimento das unidades Senai Niterói, Caxias, Cinelândia, Jacarepaguá, Laranjeiras e Santa Cruz, no IST Solda, no Maracanã, e no IST Automação e Simulação, em Benfica.

Confira abaixo a programação de palestras:

28 de junho, às 18h30 – Senai São Gonçalo - R. Dr. Nilo Peçanha, 134, Centro

Tema: Automação na Engenharia de Produção

29 de junho, às 19h – Senai Niterói - Rua General General Castrioto, 460, Auditório

Tema: Automação na Engenharia de Produção