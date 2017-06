Instituto Brasileiro de Compliance está com inscriçõe sabertas para o Curso Avançado de Compliance

O compliance é um tema que está em alta, uma vez que grande parte das empresas, envolvidas ou não em escândalos de corrupção recentes, por exemplo, não se preocupou em investir em um conjunto de normas éticas e de integridade.

Em razão da enorme demanda pelo Compliance o Instituto Brasileiro de Compliance está com inscrições abertas para o Curso Avançado de Compliance, que tem início no dia 07/08.

Com oito módulos e dois meses de duração, o curso tem como objetivo discutir temas inerentes à prática do Compliance, Governança e Gestão de Riscos, Normas Nacionais e Internacionais, fornecendo subsídios teóricos e práticos para que os profissionais aprofundem seus conhecimentos nessas áreas.

As aulas sobre Compliance Criminal, abordando Lei Brasileira Anticorrupção, FCPA, o sistema internacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa serão ministradas pelo advogado criminalista e presidente do IBC, Dr James Walker Junior, também sócio do escritório Walker Advogados Associados.

