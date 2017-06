Ateliê Artístico do Rio oferece cursos de férias nas áreas de TV, cinema e teatro

De 17 a 30 de julho de 2017, o 'Ateliê Artístico do Rio' oferece novos cursos de férias nas áreas de TV, cinema e teatro. Confira:

'Interpretação para Atores' com Duda Maia;

'Direção Teatral” com Cesar Augusto;

'MasterClass de Roteiro de Novela' com Alessandro Marson;

'Roteiro de Esquetes de Humor para TV' com Celso Taddei;

'Dublagem' com Ronaldo Julio;

'Produção Teatral' com Elaine Moreira.

O Ateliê Artístico do Rio é um espaço diferenciado, que prima pela qualidade de seus cursos, ao promover oficinas arrojadas e atuais, sempre com profissionais tarimbados e atuantes no mercado. Sua missão é oferecer oficinas de primeira linha, envolvendo sempre os melhores e mais requisitados profissionais do mercado, para promover o aprimoramento artístico e pessoal dos alunos. Já passaram pelo Ateliê nomes como: Duca Rachid, Cláudia Souto, Rui Vilhena, João Falcão, Daniel Herz, Moacir Chaves, João Fonseca e Domingos Oliveira.

Duda Maia vai ministrar sua oficina no Ateliê Artístico do Rio, num momento muito especial de sua sólida carreira. Após anos fazendo assistência de direção e direção de movimento para diretores consagrados como João Falcão, a artista assumiu há algum tempo o papel de diretora e agora está colhendo os louros por seu esforço, se tornando a diretora teatral sensação do momento, conquistando os Prêmios Shell e Cesgranrio 2016 de direção, pelo elogiadíssimo Auê. O sucesso da peça, que ganhou ainda diversos outros prêmios, como o de melhor espetáculo pelo APTR 2016, veio para confirmar o primoroso trabalho realizado pela artista ao longo dos anos e sua acertada decisão de passar a dirigir seus próprios trabalhos.

Para quem deseja ingressar na direção teatral, uma ótima pedida é a oficina de direção teatral com o ator, diretor, produtor e homem múltiplo de teatro, Cesar Augusto. O artista, que é conhecido por suas realizações em teatro, tendo participado de diversos projetos como o Tempo Festival das Artes, o Festival Internacional do Rio de Janeiro, a Ocupação do Teatro Sérgio Porto e do Ziembinski, ganhou, em 2016, o prêmio APTR categoria Especial, pela multiplicidade de ações artísticas.

Todos os Cursos de Férias estão com 10% de desconto para quem se inscrever até 01/07/2017 ou para quem fizer mais de um curso, indicar um amigo e ex-alunos do Ateliê. (descontos não cumulativos)

Data: 17 a 30 de julho (as datas variam conforme a oficina escolhida)

Local: Casa 7 - Rua Piragibe Frota Aguiar, nº7, Ipanema

Investimento: Cursos a partir de R$ 340

Inscrições e mais informações:

www.atelieartisticodorio.com.br

contato@atelieartisticodorio.com.br

(21) 99666-9954 e (21) 3449-3712