Asserj promove curso 'Gestão Estratégica em RH'

A Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro está com as inscrições abertas para o curso em 'Gestão Estratégica em RH'. O objetivo é proporcionar aos participantes a oportunidade de analisarem e debaterem sobre a gestão de Recursos Humanos, através de conceitos teóricos e suas aplicabilidades práticas, em sintonia com a atual realidade organizacional, tomando por base, ações estratégicas efetivas.

O evento acontecerá em 27 de junho, na Rua do Arroz, 90 – 4º andar – Grupos 443 a 466 – Mercado São Sebastião – Penha – Rio.

Com carga horária de 8 horas de duração, o encontro terá como tópicos principais 'As mudanças e as transformações do cenário'; 'O papel do profissional de RH exigido pelo século XXI'; 'As atuais características do profissional de RH'; 'A área de RH: características de outrora X características de agora'; 'A gestão estratégica e o profissional de RH: competências necessárias'; 'O gestor estratégico de RH'; 'A gestão de RH enquanto instrumento facilitador da produtividade' e 'Identificando possíveis barreiras e propondo ações corretivas'.

Marcos Azevedo ministrará a aula. Ele é graduado em Comunicação Social pela UGF e em Pedagogia pela UERJ. É pós-graduado em Administração de Recursos Humanos pela FGV. Trabalhou na área de RH, na Klabin Cerâmica, Mesbla, Souza Cruz e Gillette do Brasil. Foi professor de MBA, na UGF, nos cursos de Gestão de Pessoas e Gestão de Negócios, de 1993 a 2014, além de palestrante, instrutor e consultor de empresas desde 1993. Atualmente, ele é Diretor Pedagógico do Colégio Mallet Soares, desde 2004.

Gestores, profissionais da área de recursos humanos e demais profissionais que tenham interesse em gestão de recursos humanos - através de uma visão estratégica, assim como no próprio desenvolvimento profissional – fazem parte do público-alvo.

As vagas são limitadas. O investimento do curso em 'Gestão Estratégica em RH' para associados é de R$ 180,00 e R$ 240,00 para o público externo.

Mais informações: (21) 2584-6339 ou escola@asserj.com.br