West Shopping inaugura posto do Sine-RJ

O West Shopping, em Campo Grande, acaba de receber a nova unidade do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RJ). A abertura faz parte do projeto do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), que implantaram um processo de renovação e adequação dos postos.

No local, o público contará com serviços de Seguro-Desemprego (SD) e Intermediação de Mão de Obra (IMO). Além do Sine, o empreendimento conta, também, com agências dos Correios, Detran, Secretaria Municipal de Fazenda e Lotérica.

O projeto de transferência de postos para a área de shoppings prevê a substituição de algumas unidades antigas, que passam a funcionar em locais onde o trabalhador terá acesso mais fácil, melhor condição de atendimento e segurança.

Em dezembro de 2016, foi inaugurada a primeira unidade, de um total de sete, com funcionamento dentro de Empreendimentos comerciais da capital e região Metropolitana do Rio. A unidade do Américas Shopping (Recreio) foi inaugurada no dia 26 de maio e as próximas serão no Via Brasil (Irajá) e Center Shopping (Jacarepaguá).

Na página da Setrab, o trabalhador poderá acessar os endereços das agências e quais serviços elas oferecem ao cidadão (http://www.rj.gov.br/web/setrab). O novo posto do West Shopping funciona na loja 285 - E, Piso L2, em substituição ao que funcionava na Av. Cesário de Melo, 3321, no mesmo bairro.

No último Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Trabalho (Fonset), realizado em Brasília, no início do ano, o secretário de Estado de Trabalho e Renda, Milton Rattes, recebeu diversas solicitações de outros estados para detalhar o modelo, que será seguido pelo Rio de Janeiro. Durante o evento em que os contratos foram assinados, o Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no Rio, Helton Yomura, também elogiou o processo e afirmou que pretende usar o modelo para ampliar os serviços no estado.

“Este processo é novo. Somos a primeira unidade da União a ter Sines funcionando dentro de shoppings. Durante o fórum, fomos chamados a detalhar e, até mesmo, encaminhar cópias dos contratos para servirem de orientação a outros estados”, explicou Milton Rattes. O Secretário, finaliza, dizendo: “Os shoppings possuem sistema moderno de atendimento, com fácil acesso e com um ambiente interno que também é programado para que as pessoas se sintam seguras e possam ter tranquilidade”.

Para Jacqueline Lopes, Gerente Geral do West Shopping, ter unidades de serviço em um empreendimento é sempre bem-vindo. “É muito importante disponibilizarmos ao público variados serviços, como o Sine, agora, e o Detran, que inauguramos no início desse ano, além de diversos outros que oferecemos à comunidade, como Correios e Lotérica. Isso possibilita aos nossos clientes a otimização de seu tempo, que poderá ir ao West Shopping para resolver a vida e, também, aproveitar as demais atrações”, declara Jacqueline.

Sobre a Setrab

A Setrab mantém 13 unidades na capital, outras 23 estão distribuídas nas demais regiões do estado. Para utilizar o serviço de CTPS e SD nos postos da capital, o trabalhador deverá usar o Sistema de Atendimento Agendado (SAA) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com agendamento pela internet (http://saa.mte.gov.br/). As unidades funcionam das 08h30 às 17h. Para Intermediação de Mão de Obra não há necessidade de marcação, bastando se dirigir à unidade mais próxima do local de residência do trabalhador.

Os 23 postos nas demais regiões funcionam com o sistema de pronto atendimento, por ordem de chegada. Como alerta ao usuário, a secretaria informa que todo serviço é totalmente gratuito. Os Sine/Setrab e o serviço que oferecem podem ser encontrados no link: http://www.rj.gov.br/web/setrab/exibeconteudo?article-id=164788

Além dos postos Sine-RJ da Setrab, podem ser feitas marcações no MTE pelo SAA via internet (http://saa.mte.gov.br) em que o usuário deve buscar a vaga pela Web ou pelo telefone 158. Mais detalhes sobre o serviço devem ser buscados no link do Ministério, que é o gestor e fiscalizador deste serviço: http://portal.mte.gov.br/seg_desemp/seguro-desemprego.htm

O serviço de intermediação de mão de obra visa aproximar a oferta de trabalho de quem procura emprego. Através das agências estaduais de Trabalho e Renda, distribuídas em todo o estado, o trabalhador tem a oportunidade de conquistar uma vaga de acordo com seu perfil profissional. Já o empregador, tem um excelente banco de dados para disponibilizar suas vagas e encontrar o profissional ideal conforme o perfil de sua empresa.

O seguro-desemprego garante ao trabalhador demitido sem justa causa o recebimento do benefício temporário. Para os postos da capital e do Rio Poupa Tempo, o trabalhador deverá usar o SAA do Ministério e agendar pela internet (http://saa.mte.gov.br/). Os 23 postos distribuídos nas demais regiões funcionam com pronto atendimento, por ordem de chegada.

Serviço: West Shopping inaugura posto do Sine-RJ

Local: West Shopping Loja: 285 E/ Piso L2 - Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande/ RJ

Serviços oferecidos: Seguro-desemprego e intermediação de mão de obra

Mais informações: (21) 3178-9501/ 9502