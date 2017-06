Shopping Grande Rio inaugura Espaço que oferece orientação profissional e de saúde gratuitos

O Shopping Grande Rio traz para o público um novo serviço que pretende integrar ações que visam o crescimento e desenvolvimento da Baixada Fluminense.

Quem for ao empreendimento contará com o ‘Espaço Uniabeu’, projeto em parceria com o Centro Universitário Uniabeu. O local é direcionado a todos que buscam informações sobre cursos universitários, pós-graduação, saúde, orientação vocacional, em especial aos jovens, que estão no momento de escolha da profissão.

A parceria com a Uniabeu possibilitou levar ao empreendimento profissionais de diversas áreas com a finalidade de oferecer serviços úteis aos interessados. No espaço, são realizados palestras e workshops sobre atuação profissional, saúde, mercado de trabalho. Alunos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia orientam o público acerca de higiene pessoal, vacinação, prevenção de doenças, exercícios laborais para prevenção de dores nas costas, entre outras. E para quem deseja informações para abertura e fechamento de empresa, imposto de renda alunos de Ciências Contábeis esclarecem dúvidas. Essas atividades acontecem sempre de 13h as 15h.

Os jovens que estão na fase da escolha da profissão contam com apoio de alunos da Uniabeu, supervisionados por professores, para identificar a área a seguir na escolha da carreira, considerando as respectivas aptidões. O espaço conta com atendimento dinâmico, proporcionando aos interessados em ingressar na Uniabeu, marcar dia e horário para fazer o vestibular no próprio local.

Para a gerente de Marketing do Shopping Grande Rio, Tatiana Mancebo, ações como esta são de grande importância para o crescimento da região. “Nosso objetivo é não ser somente um centro de compras, mas, principalmente, trazer para a Baixada Fluminense boas oportunidades de desenvolvimento humano, profissional e financeiro. Esperamos que nosso público faça bom uso deste espaço, utilizando os serviços que foram criados especialmente para eles”, conta a executiva.

A gerente de comunicação da Uniabeu, Paula Costa, considera muito positiva a nova parceria. “Queremos proporcionar serviços gratuitos e importantes para a população e ainda mostrar a qualidade e a eficiência da Uniabeu para um público cada vez maior”, afirma. Costa frisa que o relacionamento com o Shopping Grande Rio coloca em prática a captação de novos alunos e fortalece ainda mais a marca Uniabeu.

A Uniabeu programa várias ações para o shopping: Aulão Pré-Enem, vestibular, além de outras atividades pedagógicas e comerciais. O funcionamento do Espaço Uniabeu é de segunda a sábado, das 13 às 21h30, na loja 160, ao lado da Redley.

E para dar início à parceria, será apresentada, na quarta-feira, dia 14 de junho, das 15h às 17h, uma palestra com o tema 'Como construir uma carreira de sucesso em cinco passos'.

A palestra será ministrada pela profissional Luciene Romanelli, que num bate papo com aulas individuais e em grupo conduzirá o tema aos presentes. Serão oferecidas duas turmas. Para participar, basta se inscrever no local. Vagas limitadas.