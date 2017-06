Facha promove workshop sobre televisão com Vandrey Pereira

A Facha promove, no dia 24 de junho, o workshop Jornalismo de TV, da pauta ao VT, ministrado pelo jornalista Vandrey Pereira. O objetivo do curso é oferecer conhecimento prático sobre o jornalismo na televisão.

Além das questões técnicas, Vandrey Pereira, conhecido pela apresentação do RJTV 1ª Edição, da TV Globo, apresentará um panorama do mercado de trabalho, novas oportunidades e as novidades do mundo digital.

O curso acontece das 8h às 17h, com uma hora de intervalo. O investimento varia de R$ 500 a R$ 700, dependendo da forma de pagamento. Inscrições: http://extensao.facha.edu.br/cursos/jornalismo/283-jornalismo-de-tv.

As vagas são limitadas!

Vandrey Pereira

Jornalista graduado pela Univali (Itajaí-SC), Vandrey Pereira trabalhou na TV Globo nos últimos 12 anos, participando de grandes eventos esportivos como Olimpíadas e Copas do Mundo, além de séries e matérias especiais como a que tratou do processo de pacificação do Complexo do Alemão, vencedora do EMMY, na categoria notícia. A apresentação do RJTV 1ª edição foi o último trabalho de Vandrey na TV Globo. O jornalista mora atualmente nos Estados Unidos e vem ao Brasil especialmente para o workshop.

Serviço

Data: 24 de junho, de 08h às 17h

Investimento: Novo aluno: R$ 700,00 (à vista R$630,00). Aluno ou ex-aluno: R$ 560,00 (à vista R$504,00)

Endereço: Rua Muniz Barreto 51 – Botafogo

Inscrições: http://extensao.facha.edu.br/cursos/jornalismo/283-jornalismo-de-tv