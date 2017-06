Circuito de palestras apresenta técnicas para melhorar desempenho profissional

A M2BR Academy oferece um Circuito de Palestras direcionado para profissionais que trabalham remotamente, na próxima quarta-feira (14), às 19h. Os palestrantes ensinarão como utilizar a plataforma Trello, melhorar a produtividade trabalhando em casa, além de apresentar ferramentas indispensáveis para o home office.

A inscrição é R$10, para assistir às falas presencialmente, ou gratuita, para acompanhar o circuito através do link: http://materiais.m2br.com/circuito-de-palestras-profissional-3-0. O evento vai acontecer na sede do grupo, na Rua Barão do Flamengo, e será transmitido ao vivo pela internet.