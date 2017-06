McDonald’soferece 20 vagas para Gerente no Rio de Janeiro 

O McDonald’s está com 15 vagas em aberto para Gerente de Plantão e cinco vagas para Gerente de Restaurante Trainee no Rio de Janeiro (RJ).

Para se candidatar, é preciso morar na capital fluminense, ser maior de 18 anos, ter concluído o curso superior e possuir flexibilidade de horários. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: assistência médica e odontológica, alimentação, vale-transporte, treinamento inicial e contínuo e plano de carreira. O currículo deve ser enviado para o e-mail cristiana.abreu@br.mcd.com.

Anualmente, o McDonald’s investe R$ 40 milhões em treinamento e capacitação pessoal e é reconhecido como uma das empresas para trabalhar. O McDonald’s foi eleito pela 18ª vez pelo Instituto Great Place to Work® como uma das melhores empresas para se trabalhar na América Latina. Também está no ranking das 150 Melhores Empresas Para Você Trabalhar do Guia Você SA e entre as 10 melhores companhias com boas práticas de gestão de pessoas na América Latina em estudo do grupo Gestão RH.

Dados importantes

Cargo: Gerente de Plantão

Vagas: 15 (quinze)

Local para trabalho: Restaurantes McDonald’s no Rio de Janeiro.

E-mail: Cristiana.abreu@br.mcd.com

Dados importantes

Cargo: Gerente de Restaurante Trainee

Vagas: 05 (cinco)

Local para trabalho: Restaurantes McDonald’s no Rio de Janeiro.

E-mail: Cristiana.abreu@br.mcd.com