Fundação Mudes oferece 184 vagas em diversas áreas

Nesta semana, a Fundação Mudes oferece 184 oportunidades em diversas áreas.

Os segmentos com maior número de vagas são Administração (18), Ciências Contábeis (14) e Direito (6). Há ainda vagas para Ensino Médio (30), Técnico em Administração (17) e Técnico em Contabilidade (13).

Os interessados podem se cadastrar no site da Fundação Mudes http://www.mudes.org.br/.

Sobre a Fundação Mudes

Os interessados podem se cadastrar no site da Fundação Mudes http://www.mudes.org.br/

A Fundação Mudes é uma instituição sem fins lucrativos, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Nos seus 50 anos de existência, o Mudes sempre atuou junto à juventude, por meio da execução de programas e projetos de assistência social voltados à promoção e integração no mercado de trabalho. Para tanto, realiza programas de estágios remunerados em diversas instituições públicas e privadas, o que tem propiciado a esses jovens o recebimento de bolsas-auxílio, necessárias à continuidade de seus estudos, além de auxiliar na conquista do primeiro emprego.