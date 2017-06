Passagem só de ida: dobra o número de brasileiros que saem do país em seis anos

Segundo dados divulgados recentemente pela Receita Federal, cerca de 18,5 mil brasileiros deixaram o país em 2016, mais do que o dobro dos quase 8 mil que foram viver no exterior em 2011.

Os brasileiros – principalmente aqueles de classe média, com uma carreira profissional consolidada e com família formada – estão comprando uma passagem só de ida para países como Canadá e Austrália. O número, segundo especialistas de imigração, só está crescendo. O perfil daquele que quer sair do Brasil muitas vezes tem uma vida plena e estável por aqui e decidem abrir mão dela para viver fora. Por que estão indo embora? Buscam uma melhor qualidade de vida ou de melhores oportunidades.

A insegurança no Brasil estimula a decisão. Seja por uma questão de violência ou por pela instabilidade político-econômica, as pessoas estão buscando uma vida melhor para si e para seus filhos, pois não veem perspectiva de mudança por aqui. Segundo Celina Hui, CEO da Immi Canada, uma empresa de consultoria de vistos para o país, “Os profissionais querem começar do zero aqui, com uma qualidade de vida superior”.

Ela lembra, no entanto, que para ter sucesso, é preciso ter algumas coisas em mente: “A fluência no idioma é fundamental, assim como a formação acadêmica. Não dá para confirmar naquelas notícias que dizem que o país X precisa de brasileiros. Os países precisam de mão de obra qualificada, e não de uma nacionalidade em especial”, elucida Celina, que já morou no Brasil, mas vive há décadas no Canadá.

Quem opta pelo Canadá, tem opção de cursar dois anos em um college para se inserir com mais facilidade no mercado de trabalho. Fazer uma graduação no país seria o passo seguinte na qualificação.