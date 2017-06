Sebrae realiza palestra gratuita sobre 'Liderança' nesta quarta (7) em Guadalupe

O Sebrae inicia na próxima quarta-feira, dia 7, a agenda de palestras de junho em parceria com o Shopping Jardim Guadalupe.

O tema abordado será a 'Liderança'. Na aula, que começa às 19h, os alunos vão aprender conceitos teóricos sobre liderança, habilidades comportamentais, práticas de inteligência emocional, características pessoais, qualificações e competência, além de processos de comunicação.

O evento tem como objetivo dar suporte informativo e esclarecer dúvidas de quem já tem um negócio e quer se aprimorar.

“A parceria com o Sebrae nos permite ampliar a participação do Jardim Guadalupe no desenvolvimento dos pequenos empreendedores. Lançamos um olhar sobre pessoas que tem iniciativa e criatividade, mas que precisam de orientações para desenvolver e ampliar seu negócio”, explica Renata Correa, gerente de marketing do Shopping Jardim Guadalupe.

Desde a inauguração, em 2011, o shopping costura parcerias com entidades e Universidades para oferecer oficinas e palestras gratuitas de aprimoramento e desenvolvimento em várias áreas.

Em junho, serão realizadas quatro palestras.

Os próximos temas serão 'Negociação e Truques', dia 14, 'Gestão Empresarial', dia 21, e 'O Microempreendedor Individual para Começar Bem', dia 28.

As aulas são gratuitas. Para participar, os interessados devem ir até a loja do Sebrae que fica no 2º piso do Shopping Jardim Guadalupe, ao lado da loja Hering, a participação é por ordem de chegada. Vale conferir.

Serviço: Palestras do Sebrae

Datas: 7, 14, 21 e 28 de junho (quarta-feira), às 19h

Local: Shopping Jardim Guadalupe (loja do Sebrae - 2º piso) - Av. Brasil, 22.155 - Guadalupe

Mais informações: (21) 3512-9100