Drogasmil oferece oportunidade para pessoas com deficiência em diferentes funções

A Drogasmil, rede de farmácias, realiza seleção para o preenchimento de 10 postos de trabalho para portadores de deficiência (PCD). As oportunidades estão distribuídas por diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro.

Há vagas para cargo de farmacêutico, balconista de medicamentos, atendente de loja, além de chances na área administrativa. As oportunidades para o posto de farmacêutico estão divididas entre as unidades da rede. Para este cargo, os interessados devem ter disponibilidade para atuar no horário estipulado pela empresa (8 horas – com escala 6x1), e possuir nível superior em Farmácia e registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF) ativo. Além das exigências citadas, experiência nas atividades gerenciais será um diferencial para o desenvolvimento no plano de carreiras dos farmacêuticos.

Para se candidatar ao posto de balconista de medicamentos, a rede exige experiência registrada na função de pelo menos um ano, nível médio completo e noções de informática, além de disponibilidade para atuar no horário estipulado pela empresa e escala 6x1.

Para atendente de loja, o candidato deve ter nível médio completo e disponibilidade para começo imediato. Para concorrer a esta função, os candidatos devem ter disponibilidade para horário de fechamento e escala 6x1, além de conhecimento de informática. Para as vagas administrativas, é desejável vivência anterior na função.

O processo seletivo da rede tem início com a análise dos currículos enviados e, posteriormente, entrevista de seleção, dinâmica de grupo e testes específicos. A Drogasmil oferece para o farmacêutico piso salarial, benefícios, premiações e plano de carreira gerencial. Os atendentes de loja, balconistas de medicamento e administrativo contam com piso salarial e benefícios. Os balconistas também recebem comissão e premiações. Todos os contratados passam por treinamento teórico e prático para a função, além disso a empresa também dispõe de um plano de carreiras para o seu quadro de funcionários.

Os interessados devem enviar o currículo, para o e-mail: pcd@d1000varejofarma.com.br