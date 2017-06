RH aponta inovação e formação de lideranças como solução para a crise

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RJ) vai realizar o RH-RIO 2017 nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções do Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca.

O renomado Congresso de Gestão de Pessoas do Rio de Janeiro reunirá diretores e profissionais de principais empresas do país para discutir quais são as tendências que vão transformar o mundo corporativo.

Em meio à turbulência econômica e política que atinge o país, investimento em inovação e na formação das lideranças será uma das propostas defendidas ao longo do evento.

Ao todo serão realizadas quatro palestras Magnas e 24 Simultâneas, que também vão propor debates e apresentar práticas de gestão relacionadas à performance, modelos de gestão e relações do trabalho. Gestores de empresas como Vale, Facebook, LinkedIn, Globosat, TIM, IBM, L’Oreal e EY estão confirmados.

“Sabemos do atual momento do país e das dificuldades que as organizações estão enfrentando. Entretanto, é preciso buscar oportunidades, rever as práticas – que não dão mais os resultados esperados –, e inovar. Sem esse comportamento, vai demorar ainda mais tempo para voltarmos a crescer”, avalia o presidente da ABRH-RJ, Paulo Sardinha.

Para a ABRH-RJ, é importante que as empresas percebam a necessidade de associar inovação à produtividade. O tema é visto como imprescindível para a agenda estratégica do país, tanto que a Magna “Inovação: o impulso para a produtividade” encerrará o primeiro dia do RH-RIO. O especialista em Estratégia Digital em organizações públicas e privadas, Carlos Nepomuceno, a professora do COPPEAD/UFRJ, Denise Fleck – mediados pelo consultor em gestão e desenvolvimento humano Dorival Donadão –, vão propor uma reflexão sobre o fator humano da produtividade e, consequentemente, como estabelecer estruturas institucionais e organizacionais que favoreçam a inovação.

“Propor esse debate é fundamental, pois ainda há organizações em que a inovação é vista como um entrave à produtividade”, explica Sardinha.

Ele observa que os gestores se equivocam quando compreendem a possibilidade de inovar apenas como um potencial gerador de problemas, devido ao risco do que foi idealizado não acontecer conforme o esperado. O que pode resultar em perdas, custos, além de provocar insegurança por modificar processos que estão funcionando bem.

“São justamente as estruturas internas, tradicionais e conservadoras, que inibem as mudanças. Como efeito, a inovação fica sitiada entre as paredes da empresa. Não vai além de projetos ambiciosos, mas que “morrem na praia”, alerta o presidente da ABRH-RJ.

Com a necessidade de inovar, a capacidade de prever tendência pode auxiliar as organizações a investir em produtos e práticas, reduzindo o risco do erro. Justamente a Magna 'Tendências e Cenários: Bem-vindo ao Novo Mundo do Trabalho', que abrirá o Congresso, no dia 6, vai debater sobre as perspectivas que há no horizonte com a 4ª Revolução Industrial.

Como as transformações pelas quais as organizações passam impactam nas lideranças, como deve ser um líder no cenário atual e quais os predicados que ele deve ter. Essas serão algumas das indagações que serão feitas na Magna que abrirá o segundo dia do RH-RIO. Renato Senna, diretor da Merck S.A., e Felipe Paiva, sócio da Artisan, vão esmiuçar essas questões na mesa 'Liderança: Mais do que um Papel, uma Missão!'.

Encerrando o Congresso, a ABRH-RJ vai provocar o público a refletir sobre a capacidade do RH de conduzir a mudança dentro de uma organização, bem como sobre as próprias modificações pelas quais o setor está passando. A mesa 'Transformações: O RH Influenciando e Mobilizando as Organizações' reunirá o fundador da Affero Lab, Conrado Schlochauer, o head de Recursos Humanos da Globosat, Georges Riche e a diretora de Educação, Gestão de Talentos e Planejamento na Vale, Desiê Ribeiro.

Facebook e LinkedIn são destaques

O RH-RIO ainda terá a participação de duas das principiais gigantes da internet. A Relationship Manager do LinkedIn, Juliana Felippe, vai estar no primeiro dia do Congresso, na mesa “Qual a fronteira entre a vida profissional e a pessoal”. Como as empresas devem lidar com o comportamento dos funcionários nas redes sociais, quais ações ajudarão a gerenciar crises de imagem dos colaboradores nas redes sociais e como se comportar nas redes sociais para não ter a sua reputação e a da empresa comprometidas essas entre outras questões serão provocadas ao longo do evento.

No segundo dia, na mesa 'Comunicação interna: curtir, compartilhar e agir!', será a vez da participação da Inara Pilatti e do Leonardo Leão, respectivamente, Head de Comunicação Interna e Head of Growth do Facebook. Serão apresentadas as ferramentas e as facilidades que o Facebook oferece por meio do Workplace, que é uma rede social exclusiva para empresas. Eles também vão destacar o valor da comunicação interna assertiva nas organizações e como utilizar as ferramentas digitais para melhorar a circulação da informação dentro do ambiente de trabalho.

Programação gratuita

Ao mesmo tempo do RH-RIO, acontece a Expo RH-RIO, feira de Recursos Humanos e gestão, que reunirá empresas que apresentarão em seus estandes o que há de mais atual em serviços e produtos para RH. A entrada na feira é gratuita

Uma das atrações será um ciclo de nove palestras gratuitas sobre cases e trabalhos de finalistas do Prêmio Ser Humano (ABRH-RJ). Esse prêmio reconhece anualmente organizações que se destacam na gestão de pessoas, bem como trabalhos acadêmicos sobre RH. Serão apresentadas práticas de programas de qualidade de vida, de planos de cargos e salários, de seleção por competências, entre outras.

No primeiro dia, por exemplo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) vai apresentar o que foi alcançado com o seu programa de qualidade de vida, que em 2017,completa 10 anos de existência. Nessa década, os resultados obtidos se mostraram expressivos, não apenas pelo índice de 98% de aprovação dos servidores, mas também pelo aumento da motivação e da autoestima; pela redução do índice de absenteísmo de aproximadamente 50% por motivos de doença e acidente de trabalho; e pelo sucesso acima de 90% nos tratamentos de saúde do servidor. Ainda no mesmo dia, serão apresentados cases da Unimed Rio Federação, da Enel Brasil, do IBGE e da Casa da Moeda. Já no segundo dia, será a vez do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds) e da Fetranspor apresentarem suas práticas de sucesso.

Ação social

A responsabilidade social como força motriz transformadora será outra vertente do evento. Durante a Expo, serão realizadas sessões de autógrafo com escritores de obras sobre gestão e RH. Cada livro vendido terá R$ 2,00 destinados à Associação Espaço Pequeno Cidadão (AEPEC), que, desde 1995, promove projeto sociais voltados para crianças e adolescentes de São Gonçalo.

Serviço: RH-RIO 2017

Data: 6 e 7 de junho (terça e quarta-feira), das 9h às 18h

Local: Centro de Convenções do Windsor Oceânico - Rua Martinho de Mesquita, 129 - Barra da Tijuca

Mais informações: www.abrhrj.org.br