Palestra gratuita ensina novas habilidades em vendas

Seja na política, no trabalho, na feira ou até mesmo nas relações conjugais, é preciso saber negociar. No entanto, está enganado quem pensa que esta habilidade é inata ao ser humano. Quem nunca ouviu, por exemplo, alguém dizer: não nasci para vender, ou, isso exige muita negociação? Por outro lado, algumas pessoas parecem até que já nasceram vendendo. A boa notícia é que nem tudo está perdido e é possível que qualquer indivíduo desenvolva habilidades para negociação e vendas. É nessa linha que o treinamento “Eu Posso! Habilidades para Negociar e Vender” atua. Para disseminar novas técnicas comerciais, a coach e trainer comportamental Angela Souza, diretora do Instituto Nebari, está realizando a palestra gratuita “Vamos falar sobre Vendas” no próximo dia 06 de junho, entre 20 e 21 horas, no Via Parque Shopping, Barra da Tijuca.

De acordo com a especialista, o objetivo da palestra é mostrar a importância da venda para alavancar e manter um bom resultado nos negócios, profissão e também na vida, além de ensinar novas habilidades e competências para essa prática e por qual motivo um empreendedor, pequeno empresário ou profissional precisa desenvolver essas aptidões. “Estamos negociando, vendendo o tempo todo, inclusive na nossa vida pessoal e nesse encontro, os participantes vão aprender algumas ferramentas e técnicas para se desenvolverem na área”, comenta.

Mas quem deseja ir mais fundo, o Instituto Nebari vai realizar no próximo dia 10 de junho o treinamento de imersão “Eu Posso! Habilidades para Negociar e Vender”. O objetivo é oferecer capacitação para aqueles que desejam desenvolver e potencializar habilidades e competências de vendas. Os interessados terão a chance de vivência, por meio de atividades, que irão identificar os pontos a serem desenvolvidos, bem como os medos e crenças relacionadas a vendas. A partir disso será possível definir potenciais clientes, abordagem, negociação e fechamento de vendas. As vagas são limitadas e o encontro será na Livraria Leitura no dia 10 de junho, das 10h30 às 17h30. O investimento é de R$ 295 e as inscrições podem ser feitas no site https://goo.gl/vc2qYv.

“As pessoas tendem a achar que é só ter um bom produto ou serviço que o sucesso da venda está garantido. Mas não é bem assim. Mesmo que um vendedor tenha qualificado um prospect corretamente e gerenciado suas expectativas ao longo do processo de vendas, o acordo ainda poderá fracassar em uma negociação. A maioria vende no ‘piloto automático’, o que não é ruim. Porém, poderiam ampliar as vendas se soubessem quais técnicas da persuasão já foram testadas e comprovadas por cientistas sociais”, esclarece Angela.

O Instituto Nebari atua no desenvolvimento humano e profissional, e autoconhecimento, além de promover treinamentos para capacitar e aperfeiçoar habilidades de venda. De acordo com Angela, a negociação não é uma ciência exata, não possui uma dinâmica linear e nem uma “receita de bolo”. No entanto, é uma técnica que pode ser aprendida. ”Eu acredito na capacidade de transformação do ser humano, que podemos nos ajudar mutuamente a desenvolver e potencializar nossas habilidades e capacidades. Estamos em contínuo processo de aprendizado, evolução e minha missão é contribuir com pessoas e organizações a evoluírem e a atingirem suas metas e objetivos”, diz. Mais informações no www.inebari.com.br .