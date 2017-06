Inscrições abertas para workshop gratuitode Rap e Beat em Nova Iguaçu

Estão abertas as inscrições para o Workshop 'Rap & Beat - Produção Literária & Musica' oferecido pelo Coletivo de Cultura Urbana Repprodutora em Nova Iguaçu.

O evento acontece no sábado, dia 10 de junho, das 10 às 17 horas, no Sesi de Nova Iguaçu, e contará com instrutores reconhecidos da cena Hip-Hop carioca.

O workshop é parte da programação do Terra do Rap - Festival de Rap da Língua Portuguesa, produzido anualmente pela Repprodutora e tem como objetivo promover um encontro com jovens rappers e beatmakers da Baixada Fluminense interessados em se aprofundar nas técnicas de composição, gravação e produção.

A ação faz parte do Programa Territórios Culturais/Favela Criativa da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro em parceria com a Light e com a Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica e tem apoio cultural do Sesi RJ/ Sistema Firjan.

Goribeatzz e Vinícius Terra com turma do Workshop realizado em Barra Mansa

Ao longo do dia os artistas vão produzir os próprios fonogramas e serão orientados pelos instrutores Vinícius Terra, rapper e professor de Português e Literatura, criador do Terra do Rap, com gravações e passagens em turnês pelo Brasil e Europa; e pelo beatmaker e produtor musical Goribeatzz, que já produziu beats para vários artistas do cenário nacional e álbuns elogiados pela crítica especializada. Os participantes que concluírem todas as etapas do workshop terão as gravações inseridas em uma playlist do YouTube e divulgada pelos canais da Repprodutora e do Festival Terra do Rap nas redes sociais.

"Vamos trocar ideias sobre as técnicas de escrita e produção, desde a batida e letra até a gravação e o 'escoamento' para o público. Também é uma oportunidade de conhecer os artistas locais, principalmente os mais jovens", disse o instrutor Vinícius Terra. "A Baixada tem nomes fortes na cena hip-hop como Slow da BF, Marcão Baixada e Pevirguladez e estamos vivendo uma 'virada' de gerações, com muitos artistas bons aparecendo", completou.

Os/As interessados(as) devem enviar um email para terradorap@repprodutora.com e solicitar um formulário que deve ser preenchido e reenviado junto com um fonograma (beat ou rap gravado em mp3) ou somente a letra (a'capella ou por escrito), a ser trabalhada durante o encontro. O Sesi de Nova Iguaçu fica na Rua Gerson Chernicharo, 1.319 – Bairro da Luz.

Serviço: Workshop de rap & Beat – Produção Literário & Musical em Nova iguaçu

Data: 10 de junho, sábado, de 10h às 17h

Local: Sesi/Senai Nova Iguaçu - Rua Gerson Chernicharo, 1.319 – Bairro da Luz

Evento gratuito. Vagas limitadas. Inscrições: festivalterradorap@gmail.com

Classificação indicativa: 15 anos