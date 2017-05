Via Varejo abre processo seletivo para preenchimento de 194 vagas no Rio

Após realizar a contratação de Pessoas com Deficiência (PcD’s) e Jovem Aprendiz no primeiro trimestre, a Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas Bahia e Pontofrio, aquece novamente o mercado com oportunidades abertas para estes dois públicos.

São mais de 1,8 mil vagas abertas em diversos estados brasileiros para trabalhar nas áreas operacionais, administrativas e de lojas. Destas, 100 vagas são para Jovens Aprendizes e outras 94 para Pessoas com Deficiência, somente no Estado do Rio de Janeiro.

No país, o recrutamento de PcD’s vai selecionar cerca de 1,3 mil profissionais. Os candidatos escolhidos contarão com salários compatíveis com o mercado, além de vale transporte, cesta básica, PLR, convênios médico e odontológico, assim como descontos para colaborador nas compras feitas nas redes da companhia.

Os interessados precisam digitar o endereço www.viavarejo.com.br/rh, clicar em 'Oportunidade de Vagas', na sequência em 'Veja Vagas', escrever 'PCD' no campo de Palavra-Chave e depois pressionar a opção 'Candidatar-se'. A empresa também incentiva que, mesmo que os profissionais PcD’s não encontrem vagas de seu interesse, se cadastrem no banco de dados para eventuais oportunidades, uma vez que todas as vagas abertas pela companhia são elegíveis a este público.

As 576 oportunidades em todo o Brasil para Jovem Aprendiz também estão abertas para todas as regiões do Brasil. Para se candidatar, basta entrar no site www.viavarejo.com.br/rh, clicar em 'Oportunidades de Vagas', na sequência 'Veja Vagas' e pesquisar pelo código VVJOV1317646.

Os selecionados terão salário, vales transporte e alimentação, além de contrato válido por um ano e jornada de trabalho de seis horas diárias. Os jovens vão executar serviços de apoio em todas as áreas da loja, administração, estoque e vendas.