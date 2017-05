Pesquisa aponta aumento de 14% nas agências de intercâmbio

O mercado de intercâmbios no Brasil apontou uma alta de 14% no último ano, de acordo com a Pesquisa Selo Belta 2017, divulgada na última semana no 3º Fórum Brasil de Educação Internacional, em São Paulo. A alta foi de 11% em relação às agências associadas à Belta.

A procura por um curso de idioma aparece como o principal objetivo para o investimento no intercâmbio, de acordo com a pesquisa.

Outros objetivos relacionados à carreira profissional do viajante também aparecem em destaque na pesquisa, como investimento na formação acadêmica, busca por diferenciação no currículo em relação ao mercado de trabalho e aumento da empregabilidade. O destino mais procurado pelos brasileiros para a realização de um intercâmbio continua sendo o Canadá. Na sequência, o estudo aponta países como Estados Unidos, Austrália, Irlanda, Reino Unido e Nova Zelândia, Malta, África do Sul, Espanha e Alemanha.

Não é por acaso que o Canadá vem liderando nas pesquisas. A qualidade do sistema educacional canadense, a sociedade em si – que é conhecida por ser tolerante e sem preconceitos – e a segurança são alguns motivos que atraem os estudantes.

A 3RA Intercâmbio, agência especializada em Canadá, com matriz em Vancouver, registrou crescimento de 15% no último ano. A empresa trabalha com mais de 70 instituições de ensino canadenses, que contam com programas que vão desde cursos de inglês até MBAs em todo o país. De acordo com Francisco Zarro, sócio-fundador da 3RA, a experiência é sempre muito satisfatória e muitos intercambistas desejam inclusive aplicar para a residência permanente no país. “Cada vez mais o brasileiro vê o Canadá como um país com a qualidade de educação, de saúde e de vida que ele quer proporcionar à sua família”, afirma Francisco.

O crescimento de mercado fez a empresa expandir seu portfólio em 2017 para outro destino que também está entre os mais procurados na pesquisa: a Irlanda. A agência oferece um atendimento personalizado ao cliente o auxiliando na busca pelo curso mais adequado ao seu perfil. Além disso, a empresa se preocupa com a adaptação do intercambista para que sua experiência seja a mais confortável e proveitosa possível. A agência promove ainda encontros e atividades semanais gratuitas para que todos possam aproveitar e interagir não só com a língua, mas com a cultura local.

A prévia da pesquisa da Belta teve como público-alvo gestores de agências de intercâmbio, franqueados, supervisores, proprietários ou representantes de marcas de intercâmbio.

