Capacitação: palestra gratuita aborda energia solar e profissões

O especialista em energia solar Hans Rauschmayer, um dos sócios da Solarize — empresa pioneira no Brasil em capacitação profissional em energia solar — é um dos palestrantes da III Semana do Meio Ambiente, promovida pela Universidade Veiga de Almeida (UVA), Campus Tijuca. No dia 1º de junho, às 20h, no auditório, Hans irá falar sobre qualificação de mão de obra e profissões mais requisitadas no setor. O objetivo é orientar estudantes e profissionais interessados em ingressar no mercado fotovoltaico. O evento é aberto a todos e a entrada é franca.

"A palestra também mostrará as etapas de desenvolvimento de um projeto de energia solar, as habilidades e ferramentas essenciais que um profissional precisa ter para executá-las", adianta ele.

A energia solar fotovoltaica está crescendo rapidamente no Brasil. Só em 2016, o número de instalações aumentou em 300%, criando grande demanda de mão de obra qualificada, especialmente no segmento de geração distribuída (aquela em que o consumidor gera a própria energia, através de sistemas fotovoltaicos conectados à rede distribuidora).

Segundo Hans, entre as profissões mais requisitadas estão as de projetista e instalador. O mercado oferece vagas para quem tem formação superior em engenharia elétrica, engenharia civil e arquitetura, mas tem também oportunidades para profissionais com formação em nível médio, na área de técnico em eletricidade.

O especialista ressalta que as graduações em engenharia e arquitetura no Brasil não possuem conteúdo fotovoltaico na grade curricular, assim como os cursos de técnico em eletricidade. Os profissionais que querem se capacitar para o setor solar, nesse caso, precisam buscar formação em cursos de especialização fora do ambiente escolar.

O professor Cezar Pires, coordenador de engenharia ambiental da UVA, e da Semana do Meio Ambiente, explica que o curso de engenharia elétrica da universidade já oferece um tópico especial sobre energia solar. Mas diz que ainda é apenas um começo.

“O assunto é relativamente novo no Brasil, e os cursos de engenharia ainda não o abordam de forma relevante. Por isso, palestras como essa são importantes para levar mais informação e orientar os estudantes”, afirma.

Sobre a III Semana do Meio Ambiente da UVA

A III Semana do Meio Ambiente da UVA será realizada no Campus Tijuca, entre os dias 29 de maio e 1º de junho, das 9h às 12h30h, e das 18h20m às 22h. O evento é organizado pela coordenação de engenharia ambiental e pela comissão de estudantes de engenharia ambiental (CEEA). O objetivo, de acordo com o professor Cezar Pires, é reunir alunos, profissionais e comunidade em torno do debate sobre os temas ambientais, gerando reflexão e conscientização.

Informações e programação completa:

https://www.uva.br/eventos/iii-semana-do-meio-ambiente-uva

Sobre Hans Rauschmayer

O especialista atua desde 2003 na área de energia solar térmica e fotovoltaica. É constantemente convidado a dar palestras em universidades — UFMT, UFRJ e UFF, entre elas — e a participar de eventos de energia renovável, nacionais e internacionais. Também é consultor e instrutor de instituições como Sebrae, Senai, GIZ, Eletrobras-Procel e Caixa.

Serviço

Palestra gratuita – Profissões e capacitação em energia solar

Público: alunos de engenharia e arquitetura, técnicos em eletricidade, engenheiros, arquitetos, estudantes e público em geral

Dia: 1º de junho

Horário: 20h

Local: auditório da Universidade Veiga de Almeida, Campus Tijuca

Endereço: Rua Ibituruna 108

Informações sobre a palestra: contato@solarize.com.br