FGV lança segunda edição da FGV Talentos com divulgação de vagas, palestras e testes

A Fundação Getulio Vargas (FGV) promove, entre os dias 1º e 10 de junho, a segunda edição da feira virtual de Estágio e Emprego – a FGV Talentos 2017. Devido ao sucesso da iniciativa no ano passado, este ano a instituição ampliou parcerias com empresas de diferentes segmentos. O evento é direcionado a estudantes de todo o Brasil que estejam cursando o ensino superior e aos que concluíram o curso universitário há no máximo três anos.

Dentro de um ambiente virtual (plataforma online em 3D), as empresas participantes divulgam oportunidades de estágios, programas de trainee e vagas efetivas, além de selecionar virtualmente candidatos e divulgar conteúdo sobre carreiras e mercado de trabalho. Os participantes podem acessar informações e oportunidades de vagas em aberto nos estandes virtuais, assistir palestras, interagir com representantes das empresas, através de fóruns e chats online, e ainda participar de jogos sobre processos seletivos e testes de perfil.

“Nosso objetivo é divulgar as oportunidades de estágio, programas de trainee e vagas de trabalho numa plataforma em que as empresas terão estandes virtuais e poderão selecionar os candidatos a partir da análise dos currículos, aplicação de testes e entrevistas, tudo isso online”, informam as organizadoras Beralda Lima, coordenadora de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras da FGV no Rio de Janeiro, e Márcia Barroso, supervisora de Estágio da FGV Direito Rio. Em 2016, foram mais de 14 mil registros, cerca de 50 mil visualizações de conteúdo e 86% dos currículos disponibilizados para as empresas.

As coordenadoras do evento avaliam a iniciativa como uma ação ecologicamente sustentável e com forte impacto social na orientação e inserção de jovens no mercado de trabalho. “O evento alinha-se com a missão da FGV, que é a de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, e a proposta de ser virtual atende o perfil da Geração Y, por se tratar de um meio de comunicação que a eles é mais familiar”, explicam Beralda e Márcia.

Mais informações estão disponíveis em http://eventos.fgv.br/fgv-talentos-2017.