Rede de supermercados abre oportunidade de emprego para idosos

Segundo a Organização Mundial de Saúde, os idosos já são mais de 20 milhões no Brasil - uma população que deve dobrar em 25 anos. Mas tem uma turma da "melhor idade" que não está pensando em sossego não: mesmo com idade para se aposentar. Porém, encontram no dia a dia dificuldades em se manter - ou voltar - para o mercado de trabalho: devido a crise (que faz com que empresários priorizem mão de obra cada vez mais jovem devido fins salariais, ao preconceito e ideia de que um idoso pode ser não ser tão produtivo quanto um funcionário jovem. Mas vem a notícia boa: na contramão do desemprego, a rede de supermercados SuperPrix está contratando pessoas da terceira idade para trabalhar.

- "A terceira idade pode ser grande aliada na rotina da rede, com seu conhecimento e maturidade. A intenção do projeto é estimular a autoestima do público sênior e mostrar o quanto ainda podem ser produtivos. Só temos a ganhar - e a aprender - com essa iniciativa" - comenta Viviane Areal, CEO da rede SuperPrix.

A primeira unidade da rede foi inaugurada na Tijuca há 19 anos e após a abertura da nova filial Ipanema inaugurada recentemente, está prevista a inauguração do primeiro endereço da marca na Barra da Tijuca.