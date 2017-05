Liceu Literário promove cursos grátis em língua portuguesa 

O Liceu Literário Português está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos em junho.

O primeiro, 'Uma abordagem semântico-estilística das classes de palavras', acontece entre os dias 1º de junho e 6 de julho e fará uma abordagem a respeito das classesgramaticais como fonte de aperfeiçoamento da habilidade de leitura, a partir de uma visão semântica e/ou estilística, com estudos de textos.

Já em 'A língua portuguesa no tempo e no espaço' (de 7 de junho a 5 de julho), o aluno poderá aprender sobre conceito de brasileirismo, de unidade e variedade da língua portuguesa, bilinguismo, diglossia e creolização nos países lusófonos.

As atividades, que são coordenadas por Evanildo Bechara, são abertas ao público em geral, especialmente estudiosos e profissionais da área de letras.

As inscrições devem ser feitas na secretaria do Centro de Estudos da instituição, localizada à rua Pereira da Silva, 322, Laranjeiras, Rio de Janeiro, onde também acontecem as aulas, ou pelos telefones (21) 2225-0423 e 2265-1497. As vagas são limitadas.

Serviço:

'Oficina de análise estilística: desvendando o texto literário'

Data: de 4 de abril a 2 de maio, sempre às terças-feiras, das 15h às 17h

'A língua portuguesa no tempo e no espaço'

Data: de 7 de junho a 5 de julho, sempre às quartas-feiras, das 15h às 17h

Inscrições: Na secretaria do Centro de Estudos do Liceu Literário Português - Rua Pereira da Silva, 322 – Laranjeiras, ou pelos telefones (21) 2225-0423 e 2265-1497

Mais informações: (21) 2225-0423 ou (21) 2225-1746 ou celp-ilp@liceuliterario.org.br

www.liceuliterario.com.br