Crea-RJ e Vagas.com oferecem serviço para criar relação entre profissionais e empregadores

Diante do cenário de investimentos em baixa nas áreas de infraestrutura, construção civil, energia, telecomunicações, mineração, petróleo, pesquisa e inovação tecnológica, devido à crise que se abate sobre o país e, de forma especial, do estado do Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), buscando parcerias para reposicionar milhares de profissionais que estão fora do mercado de trabalho, fechou acordo com o Vagas.com que é um dos maiores sites de carreira do Brasil, no qual profissionais de todas as áreas e níveis têm acesso a oportunidades de emprego disponibilizadas pelas melhores empresas do país.

Com o objetivo de aproximar oferta e demanda no mercado de trabalho para engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, tecnólogos e técnicos, o Conselho se une ao Vagas.com para oferecer uma inovadora e completa ferramenta virtual de oferta de currículos qualificados e oferecer um eficiente banco de empregos e oportunidades para os seus associados.

O sistema permite que o profissional se candidate às vagas de emprego e oportunidades disponibilizadas pelas empresas, oferecendo todo o seu currículo e seu portfólio profissional.

Mais do que um simples cadastro de currículos, o candidato terá à disposição uma plataforma que exibe toda a sua experiência profissional e seu acervo, de forma moderna, ágil, fácil e segura. E o melhor: tudo de graça. Isso porque todos os serviços prestados ao candidato pelo vagas.com.br são gratuitos. É possível aproveitar os benefícios oferecidos durante toda a carreira, sem a preocupação com o pagamento de assinaturas.

Portanto, para quem está desempregado, esta é a chance de entrar ou retornar ao mercado de trabalho. Se está empregado, é a oportunidade para buscar novos desafios ou dar um upgrade na carreira. Se é autônomo ou consultor, ou mesmo empresário, também é a oportunidade de conquistar novos clientes. O objetivo da parceria entre o Crea-RJ com o site é desenvolver soluções tecnológicas para encontrar e selecionar os melhores talentos para as empresas. Para os candidatos, o serviço busca promover o desenvolvimento em suas carreiras para que encontrem as melhores empresas.

A operação conjunta do Conselho com o site também tem o intuito de auxiliar as empresas parceiras no recrutamento e seleção dos profissionais. Portanto, a utilização do software Vagas (www.vagas.com.br) pelo Crea-RJ possibilitará que os estudantes e os profissionais - pessoas físicas e pessoas jurídicas do Sistema Confea/Crea possam usufruir de um banco de empregos atualizado e dinâmico.

O processo de recrutamento e seleção de recursos humanos oferecerá vagas de acordo com níveis hierárquicos, sendo eles: técnico, estágio, júnior/trainee, pleno, sênior, supervisão/coordenação, gerência e diretoria. Baseado na metodologia DISC, utilizada em mais de 60 países, o Vagas é uma solução especializada para a atividade de recrutamento e seleção, que avalia o comportamento do indivíduo segundo 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Para isso, o candidato deve cadastrar um currículo com seus dados pessoais, sua formação e experiências profissionais.

As vagas de emprego e os profissionais disponíveis para o mercado de trabalho podem ser checados acessando o endereço eletrônico:

www.vagas.com.br/crea-rjbancodeempregoseestagio.

O software Vagas

Desde sua fundação em 1999, a Vagas escolheu um modelo de negócio em que sua receita vem das empresas que contratam o software Vagas e-partner para buscar talentos e gerenciar seus processos seletivos. São mais de 3 mil empresas clientes, de todos os portes e segmentos. A tecnologia Vagas permite que candidatos e empresas se encontrem com o máximo de assertividade possível.

Os candidatos cadastram seus currículos no Vagas, pesquisam e se candidatam às vagas compatíveis com seu perfil profissional. As empresas divulgam vagas e gerenciam todo o processo seletivo utilizando o software VAGAS e-partner.

Atualmente, a Vagas.com é líder no mercado de recrutamento no Brasil e oferece soluções de recursos humanos para 3 mil clientes, 71 deles entre os 100 maiores do país*. Possui mais de nove milhões de usuários no site Vagas e forte presença nas mídias sociais do segmento: mais de 1,6 milhão de fãs no Facebook, 800 mil seguidores no Twitter e o maior fórum de discussão no Linkedin, com mais de 750 mil membros.