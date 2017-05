Master class gratuita ensina técnicas básicas de produção audiovisual com uso do celular

A música e o vídeo andam cada vez mais próximos. Pensando nisso, o Projeto Villa-Lobos e as Crianças dá prosseguimento à sua programação especial de master classes no dia 27 de maio (sábado), no Paço Imperial. Com o tema “Meu Primeiro Videoclipe”, o evento gratuito será comandado pela produtora Aline Lourena, que ensina técnicas básicas de produção usando o próprio celular. A abertura tem apresentação da Orquestra Filarmônica do Projeto e da Orquestra Popular Tuhu, a partir das 12h. Logo em seguida, às 13h, tem início a aula.

Abordando técnicas simples de script, captação e edição de imagens, Aline Lourena põe em prática seu conhecimento na área de produção com foco no uso do aparelho celular, colocando os participantes para dirigir o primeiro videoclipe. Serão dicas que vão desde o roteiro e gravação, além de informações sobre as melhores ferramentas para edição. Produtora audiovisual, afro-empreendedora cultural e fundadora da TheLírios, agência de conteúdo criativo, Lourena possui bagagem na área de cinema e vídeo, e tem experiência como diretora, produtora e roteirista em programas e webséries da internet. Atualmente desenvolve o documentário “Pretas Velhas”, sobre histórias de vida de mulheres negras idosas pelo Brasil.

Orquestra Popular Tuhu

A abertura do evento fica por conta das orquestras do projeto. A Filarmônica com um repertório didático e artístico que inclui peças da música barroca, clássica, romântica e contemporânea, além da obra do músico Heitor Villa-Lobos. A ação, que beneficia jovens de comunidades do Rio de Janeiro, promove a educação musical profissionalizante.

Já a Orquestra Popular Tuhu tem seu nome inspirado no apelido de Villa-Lobos que, quando criança, gostava de imitações, e com o som “tuhu” reproduzia o apito de um trem. Composta por flautas, clarinetas, saxofones, trompetes, trombones, baixo, violão, cavaquinho, acordeon e percussão, a orquestra traz composições que traduzem a sua sonoridade única, cheia de inserções da cultura urbana das periferias junto a grandes clássicos da música brasileira. A regência, os arranjos e as adaptações são de Maria Clara Barbosa.

Promovidas pelo Projeto Villa Lobos e as Crianças, as master classes têm programação gratuita, com início das apresentações às 12h e aula às 13h. Os eventos são sujeitos a lotação e abertos a todos que tenham interesse na música popular e erudita, profissionais ou admiradores. O Projeto Villa-Lobos e as Crianças desenvolve um trabalho cultural através da música, que visa à profissionalização de jovens de comunidades carentes no RJ. Criado em fevereiro de 2008, tem como ponto de partida os ensinamentos pedagógicos do maestro Heitor Villa-Lobos. O Projeto, dirigido por Turíbio Santos, é patrocinado pela Vivo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Serviço

Master class do projeto Villa Lobos e as Crianças: Meu primeiro videoclipe, com Aline Lourena

Data: 27/05/2017 (sábado)

Horário: às 12h, Orquestra Filarmônica do Projeto Villa e Popular Tuhu; às 13h, master class com Aline Lourena

Local: Paço Imperial

Endereço: Praça Quinze de Novembro, 48 - Centro - Rio de Janeiro/RJ

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Mais informações: https://www.villaloboseascriancas.com/agenda