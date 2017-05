Faetec abre 4.142 vagas para cursos técnicos, de especialização e ensino superior 

Em período de crise econômica e alto índice de desemprego, quem está em busca de oportunidade no mercado de trabalho deve investir na qualificação profissional. Uma boa oportunidade são os cursos gratuitos da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) - vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro.

A Fundação está com inscrições abertas para quatro processos seletivos que oferecem 4.142 vagas para o segundo semestre de 2017. As oportunidades estão disponíveis nas escolas de Ensino Médio Técnico, nos Institutos Superiores de Educação e nos Institutos Superiores de Tecnologia em todo Estado. Há vagas para Administração, Edificações, Enfermagem, Informática, Mecânica, Teatro, Telecomunicação (pós-médio), Especialização em Enfermagem do Trabalho (pós-técnico), Tecnologia da Informação e Comunicação, Logística, Pedagogia (superior), Gestão Ambiental e Análise de Sistemas Informatizados, entre outros.

As vagas estão distribuídas em quatro editais. A maior parte (3.439) é para cursos de nível técnico subsequente, que exigem formação de nível médio. Há ainda 105 vagas para especialização em Enfermagem do Trabalho, que exige a formação em nível técnico, e 598 vagas para quem deseja formação em nível superior.

As inscrições para os processos seletivos estão abertas até o dia 4 de junho, pela internet, no site da Selecon, organizadora. A taxa é de R$52,50. Para se inscrever o candidato deve ter CPF. Para todos os cursos haverá prova, marcada para o dia 25 de junho. A exceção é para os inscritos no curso de Teatro, onde a seleção será feita por meio de Testes de Habilidades Específicas (THE) em datas distintas. Os editais podem ser consultados no site do Instituto Selecon.

Serviço

Concursos Faetec

Vagas: 4.142

Inscrições: até 4/06/2017

Organizadora: www.selecon.org.br

Tel.: (21) 3129-5335 / 2532-9638