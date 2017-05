Uniabeu promove oficina gratuita de Braille

O Centro Universitário Uniabeu está com inscrições abertas para 80 vagas para a oficina gratuita de Braille, que será realizada no dia 25 de maio, no campus Belford Roxo, às 17 horas.

Segundo a professora Christiane Penha, o evento vai dá noções de orientação e mobilidade para os que exergam e como conduzir o deficiente visual, mostrar a linguagem que deve ser usada com o portador de deficiência visual. Para os deficientes visuais, a oportunidade é importante para ampliar a autonomia com atividades cotidianas.

A oficina é indicada aos portadores de deficiência visual e voluntários, melhorando a inclusão em escolas, universidades, no mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de maio no http://www.uniabeu.edu.br/noticias_eventos.php?t=evento&cod=281.

“O sistema braille é um código universal de leitura tátil e de escrita, usado por pessoas cegas. Ele foi desenvolvido na França por Louis Braille, um jovem cego, a partir do sistema de leitura no escuro, para uso militar, de Charles Barbier”.

Serviço: Oficina gratuita de Braille

Data: 25 de maio, às 17h

Local: Campus Belford Roxo - Rua Itaiara, 301, Centro de Belford Roxo

Inscrições: http://www.uniabeu.edu.br/noticias_eventos.php?t=evento&cod=281