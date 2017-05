Saiba como se tornar um profissional disputado 

Conquistar o emprego dos sonhos não é tarefa fácil. Nem sempre um bom currículo e qualificação comprovada são suficientes. Além de qualidades técnicas, os recrutadores procuram detectar no entrevistado competências que fogem deste âmbito, como habilidades comportamentais e de relacionamento.

Por isso, a psicóloga e caça talentos do Quero Bolsa, Maria Fernanda Alves, listou algumas dicas importantes para o profissional ideal. Confira:

1. Boa comunicação

Expressar suas ideias com clareza, seja escrevendo ou falando, pode abrir portas em qualquer trabalho. Lembre-se de que ouvir também faz parte do processo. Preste atenção no que as pessoas falam e, se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Nunca interrompa quando alguém estiver falando. Isso pode passar uma péssima impressão.

2. Resiliência

Essa habilidade nada mais é do que a capacidade de superar dificuldades, lidar com os problemas e se adaptar às mudanças. Muitos profissionais se destacam por ter essa qualidade. Sabe aquelas situações como mudar de cidade, começar tudo do zero e conseguir uma adaptação rápida ao novo modo de vida? Lidar bem com tudo isso é sinônimo de resiliência.

3. Senso de proprietário

Aqueles profissionais que são engajados nos objetivos e metas da empresa, demonstrando que possuem o chamado “senso de dono”, certamente se destacam. Eles abraçam a causa, fazem acontecer e buscam o máximo de informações para realizar um bom trabalho.

4. Responsabilidade e compromisso

Vestir a camisa e chamar a responsabilidade para si são atitudes muito valorizadas no ambiente corporativo. Por isso, não economize comprometimento e vontade de fazer tudo certo.

5. Saber solucionar problemas

Enxergar a solução e não apenas o problema é importante em qualquer situação. No ambiente de trabalho, é essencial. Um perfil otimista e que contribua para melhorias facilita a execução das atividades.

6. Trabalho em equipe

Empresas são feitas por pessoas que trabalham juntas, por isso ser alguém fácil de lidar e que saiba participar de projetos com outros colaboradores dando a sua contribuição é fundamental. Toda ajuda é sempre bem-vinda, certo?

7. Ter iniciativa

Geralmente, os profissionais “automotivados” são aqueles que não esperam. Se tiverem autonomia, organizam-se e fazem acontecer. Buscam sempre a melhoria contínua e tomam iniciativa.

8. Organização e planejamento

Algo raro de se encontrar, mas que a maioria das empresas valoriza, é saber trabalhar com foco, organizando as demandas e planejando as atividades seguindo os prazos. A importância deste atributo está em não apenas conseguir realizar o trabalho, mas também em ter uma visão de longo prazo.

Sobre o Quero Bolsa

O Quero Bolsa é um serviço que te ajuda a encontrar a sua faculdade ideal, em qualquer região do País, e economizar nas mensalidades. Por meio do site Quero Bolsa o candidato a uma vaga consegue bolsas de estudos de até 70% em mais de 1.000 instituições parceiras. Basta fazer a pré-matrícula no site para garantir um desconto até o fim do curso!

Para mais informações acesse: www.querobolsa.com.br.