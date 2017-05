Qualité Turismo abre vagas para quem deseja ter aulas de dança mundo afora

Em janeiro de 2018, uma nova turma de dançarinos brasileiros terá a oportunidade de participar de um workshop feito exclusivamente para eles, nas principais escolas de dança de Nova York. Trata-se da segunda edição do Degustação de Dança em NYC, intercâmbio cultural criado pela Qualité Turismo, um programa único e exclusivo feito em parceria com as escolas de seis das principais companhias norte-americanas de dança: New York City Ballet, Joffrey Ballet, Broadway Dance Center, Steps on Broadway, Alvin Alley e American Ballet Theatre.

“Estou muito feliz em ter feito este programa, cada atividade foi pensada com muito cuidado e elaborada para os participantes do Degustação de Dança em Nova York. Diferentemente de outros programas oferecidos no mercado, onde os bailarinos se juntam a aulas regulares em escolas de dança, no nosso, todos os workshops foram desenvolvidos exclusivamente para o nosso grupo com dedicação total dos professores, somente os nossos bailarinos farão parte e receberão certificados. A ida do primeiro grupo foi um sucesso, tenho certeza que neste segundo grupo também será”, conta a diretora da Qualité Turismo e idealizadora do programa, Fabiana Carvalho.

Fabiana ressalta que para participar do Degustação de Dança em NYC – By Qualité Turismo não é necessário que o bailarino (a) tenha nível avançado: “Recomendamos que o participante tenha nível intermediário para que possa participar de todas as aulas e as técnicas que ainda não domine, participe como ouvinte”.

O programa

O programa Degustação de Dança em NYC – By Qualité Turismo, é uma imersão no melhor que Nova York pode oferecer quando se fala de dança. A cada dia uma escola e novo aprendizado com os melhores coreógrafos e bailarinos da mais conhecida cidade do show business dos Estados Unidos.

De 21 a 29 de janeiro, os alunos inscritos participarão de workshops de aprimoramento de técnicas de dança desenvolvidos exclusivamente para o nosso grupo. Uma escola diferente a cada dia. Aulas de ballet, hip hop, Street Style Musical Broadway, entre outros.

Para mais informações sobre detalhes do programa:

Paty Guerra - patricia@qualiteturismo.com.br / (21) 99604-1620