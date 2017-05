Baixada Fluminense recebe Workshop de Maquiagem Artística e Caracterização

O Sesi Cultural promove neste sábado, dia 13, das 9h às 18h, o 'Workshop de Maquiagem Artística e Caracterização', no Teatro Sesi Duque de Caxias (Rua Arthur Neiva, número 100, bairro 25 de Agosto).

Vencedor do prêmio de maquiagem Avon Color 2013, na categoria 'Artes Cênicas', o figurinista, ator, circense e make-up artist Cléber de Oliveira, é o instrutor do curso. As inscrições custam R$ 15.

O conteúdo programático do curso contempla: efeitos de luz e sombra, volume, estrutura facial para construção e desconstrução, aplicação de próteses e pelos, pesquisa, criatividade e criação.

A maquiagem artística é um importante instrumento na busca de um diferencial para a criação no desenho de rostos, corpos ou partes destes. Ela enriquece o trabalho expressivo do artista em cena e se soma a todos os outros elementos para uma atuação rica em forma e conteúdo. Com esse propósito, o workshop busca ministrar treinamento para artistas em geral, proporcionando o conhecimento, a utilização e a otimização de produtos oferecidos, visando especializar e informar.

No Sesi Caxias, as vendas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h.

As vagas são limitadas.

Mais informações (21) 3672-8369 ou na página do Sesi Cultural: http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/guia-sesi-cultural/pagina-principal/

Serviço: Workshop de Maquiagem Artística e Caracterização

Data: 13 de maio, sábado, das 9h às 18h

Local: Teatro Sesi Caxias - Rua Arthur Neiva, 100 - Bairro 25 de Agosto - Duque de Caxias

Inscrição: R$ 15

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: (21) 3672-8369 ou teatrosesi.caxias@firjan.org.br