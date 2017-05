O SENAI Rio, em parceria com os sindicatos da indústria da capital, Baixada e Leste Fluminense, está com inscrições abertas para 1.529 vagas gratuitas em cursos técnicos, de qualificação e de aperfeiçoamento, para os meses de maio, junho e julho. Em 2017, serão oferecidas mais de 11 mil oportunidades em todo o estado. As vagas são para as áreas alimentos, automotiva, construção civil, elétrica, mármores e granitos, madeira e mobiliário, papel, plástico, química e vestuário.

As vagas são voltadas para trabalhadores de empresas associadas aos sindicatos e estão distribuídas pelas unidades SENAI de Benfica (IST Automação e Simulação), Cinelândia, Duque de Caxias, Jacarepaguá, Maracanã (unidade gráfica), Maracanã (IST Solda) Niterói, Nova Iguaçu, Rodrigues Alves, São Gonçalo, Tijuca e Vicente de Carvalho. Informações sobre como se candidatar podem ser obtidas através do 0800 0231 231.

O objetivo é preparar e aperfeiçoar os trabalhadores do setor industrial para atender a demanda das regiões. Os cursos técnicos e de qualificação propiciam o desenvolvimento de competências e a formação do perfil profissional de jovens e adultos. Os cursos de aperfeiçoamento são voltados para a atualização de pessoas com experiência profissional na área.