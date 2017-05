Facha promove bate-papo com o mercado de produção cultural

A Facha – Faculdades Integradas Hélio Alonso promove no dia 11 de maio (quinta-feira), a partir das 18h30, o Bate-papo com o Mercado, com enfoque na área de Produção Cultural.

O evento, realizado pelo curso de Relações Públicas da instituição, terá participação de grandes nomes do mercado, como Duda Magalhães (Dream Factory, empresa organizadora do Rock in Rio), Paula Brandão (Baluarte Cultura) e Leo Feijó (Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro), com mediação de Sady Bianchin.

O tema do debate será Produção de Shows e Eventos, uma oportunidade para discutir questões relacionadas à Produção Cultural do ponto de vista de profissionais da comunicação.

O objetivo é mostrar as possibilidades de atuação para quem deseja trabalhar nessa área, que já emprega cerca de 3,7 milhões de pessoas, segundo levantamento do IBGE, e é uma das possíveis áreas de atuação de profissionais de Relações Públicas.

As inscrições podem ser realizadas pelo endereço http://eventos.facha.edu.br/categorias. Informações pelo telefone 2102-3131. As vagas são limitadas.

Palestrantes

Duda Magalhães é CEO da Dream Factory, empresa organizadora do Rock in Rio e que, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro / Riotur, organiza há oito anos o carnaval de rua da cidade. Duda é formado em Administração pela PUC-Rio e tem curso de extensão em Esportes, Entretenimento e Marketing de Eventos pela Universidade de Nova Iorque. A Dream Factory também está à frente de grandes de eventos, como Maratona Caixa do Rio de Janeiro e Rio Gastronomia.

Paula Brandão é sócia-fundadora e diretora de criação da Baluarte Cultura, empresa especializada em consultoria, gestão e capacitação cultural. Paula assinou a criação e realização de mais de 80 projetos, nas mais diversas linguagens e estéticas no Brasil e no exterior. A executiva é formada em Produção Cultural pela UFF e em Relações Públicas pela Uerj.

Léo Feijó é jornalista, empreendedor cultural e coordenador de música da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Léo foi o responsável pela criação de 10 espaços culturais na cidade. Atualmente, ele coordena os cursos Música & Negócios, Cidades Criativas e Mercado Editorial e Transmídia na PUC-Rio.

Serviço: Bate-papo com o Mercado – Produção Cultural

Data e horário: 11 de maio (quinta-feira), às 18h30

Local: Auditório da Facha - Rua Muniz Barreto, 51 - Botafogo

Inscrições: http://eventos.facha.edu.br/categorias

Mais informações: 21.2102-3131