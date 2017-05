Curso de 'Gestão em Negócios Criativos' tem nova edição no CCJF

A união de amigos e empresários atuantes na Economia Criativa e adeptos dos trabalhos colaborativos deu origem ao curso Gestão em Negócios Criativos.

A terceira edição vai acontecer entre os dias 16 de maio a 08 de junho no CCJF – Centro Cultural Justiça Federal, Rio de Janeiro, terças e quintas, das 18h30 às 21h30.

O empreendedorismo na Economia Criativa tem alcançados bons resultados, mesmo em um momento de crise econômica no Brasil e no mundo. Esta é a oportunidade de compartilhar ferramentas importantes para a busca do sucesso colaborativo e a realização dos “sonhos sonhados”. O curso de imersão tem como público-alvo os empreendedores e profissionais da economia criativa que querem fomentar seus negócios. E também aqueles que querem abrir um novo negócio no setor.

A inovação estará em sala de aula também. Haverá aulas teóricas e também atividades coletivas. Em sala sempre estará mais de um professor com a finalidade de ações irrigadoras para que se amadureçam ideias e projetos. Nesta edição as aulas serão transmitidas ao vivo e sempre haverá um professor ligado direto em chat para a participação online e também dúvidas. É a tecnologia, tão presente nos negócios criativos, ajudando na capacitação de empreendedores, aonde quer que estejam.

"O desenvolvimento de negócios criativos acontece em bases diferentes do modelo tradicional industrial. Se antes a intenção era ter produtos e serviços de baixo custo com pouca diferenciação e atendimento não personalizado, hoje se valoriza atender as demandas de clientes em diversos nichos de mercado e comunicar-se de forma participativa e interativa. Somado a isto, existe a possibilidade do empreendedor explorar novas tecnologias baseadas na internet e viabilizar a produção e distribuição de seus produtos e serviços”, explica Daniel Zandoná, professor e coordenador do curso.

O curso propõe capacitação em práticas de gestão alinhadas à administração de negócios, tendo o conhecimento e a criatividade como recursos de transformação compatíveis com a realidade do trabalho colaborativo através da internet. Com aulas conceituais e atividades coletivas, pretende-se estimular a análise estratégica dos empreendimentos participantes a fim de que o profissional do setor criativo possa desenvolver e aprimorar seus processos produtivos, favorecendo e ampliando as possibilidades de sucesso em sua carreira/projeto.

Professores

Daniel Zandoná - coordenador do curso e professor - Engenheiro de produção especialista em tecnologia da informação e mestre em gestão e inovação pela COPPE/UFRJ. É idealizador e diretor da Colaborativa, empresa que oferece serviço de e-mail profissional e empresarial + educação para o trabalho colaborativo.

Eveli Ficher - professora - É professora e consultora nas áreas de gestão, planejamento de projetos, planejamento financeiro e gestão do conhecimento de empreendimentos culturais, e pesquisadora. É perita de projetos de Artes Cênicas e de educação na área do MinC - Lei Rouanet. Nos últimos anos, deu foco ao ensino, à pesquisa e aos projetos de inovação nas áreas de Gestão, Economia Criativa e da Cultura. Como Gerente de projetos, tem em seu portfólio o planejamento e a gestão de projetos culturais realizados no Brasil, Europa e América Latina. Bacharel em História e Mestre em Engenharia de Produção pela UFRJ/COPPE - Gestão e Inovação. É especialista em Mídia, Tecnologia da Informação e Novas Práticas Educacionais e Marketing.

Fábio Neves - professor - Violonista e violeiro, Fábio é mestre pelo Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ. Concluiu o Bacharelado em Música pela UFRJ (2007) e a pós-graduação em Gestão Cultural pela Universidade Cândido Mendes, no ano de 2008. É sócio-diretor da Pinho Brasil Projetos Culturais e Gestão do Conhecimento. Vem desenvolvendo e ministrando cursos e consultorias sobre o tema da gestão na produção cultural, visando capacitar músicos para melhor conceberem a trajetória de suas carreiras artísticas. Também está escrevendo livro sobre a temática da gestão na produção musical.

Guzz Junqueira e Júlio Braga - professores - Sócios na JARDIM DIGITAL. Empresa que surgiu do encontro dos dois profissionais com experiências em pesquisa e desenvolvimento de TI e distribuição de conteúdo Audiovisual na internet. Entusiastas das novas tecnologias de desenvolvimento que orbitam as especificações do HTML5 e que tornam a web um ambiente mais aberto, universal e principalmente mais interativo.

Liane Varsano – Assessora de Imprensa e Professora - Atua com sua empresa LV Comunicações para empresas atuantes na economia criativa. Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pós-graduação em Jornalismo Econômico pela Uni-Rio/ FGV e uma série de cursos de especialização nas áreas de Marketing, Propaganda, Jornalismo, Assessoria de Imprensa e Comunicação, Produção Cultural e Leis de Incentivo. Foi assessora de imprensa do Complexo Cultural da Marinha e Museu Aeroespacial.

Aula a aula

Encontro 01 | duração: 03 horas

Apresentação do corpo docente, objetivos e ementa do curso Apresentação dos participantes

Painel – A economia criativa e desenvolvimento econômico

Conceitos sobre Economia Criativa e as Indústrias Criativas. Conhecimento e criatividade como insumos de transformação e geração de valor.

Encontro 02 | duração: 03 horas

Painel – Estratégia e inovação em modelos de negócios 1

Ferramentas de planejamento e modelos de negócio com foco em negócios e em pessoas.

Atividade prática

Desenvolvendo o modelo de negócios – Qual a minha proposta de valor?

Encontro 03 | duração: 03 horas

Painel – Estratégia e inovação em modelos de negócios 2

Exposição e discussão de conceitos de gestão como produção enxuta, cauda longa/mercados de nicho e gestão estratégica da inovação.

Atividade prática

Desenvolvendo o modelo de negócios – Quais segmentos de clientes vou atender?

Encontro 04 | duração: 03 horas

Painel – Comunicação digital

Direcionamento de marketing e de comunicação para encontrar e se relacionar com clientes conectados em rede.

Atividade prática

Desenvolvendo o modelo de negócios – Quais serão meus canais e modos de relacionamento com clientes?

Encontro 05 | duração: 03 horas

Painel – Cultura de Colaboração

Como os novos meios de produção e distribuição baseados na tecnologia da internet afetam o trabalho e relações sociais. Quais a principais características da cultura de colaboração, possibilidades para estruturação de equipes e coordenação na produção colaborativa.

Atividade prática

Desenvolvendo o modelo de negócios – Quais recursos-chave e parcerias possuo e quais preciso desenvolver? Como a produção colaborativa afeta minha oferta de valor?

Encontro 06 | duração: 03 horas

Atividade em grupos com orientação dos facilitadores

Orientação individualizada com todo o corpo docente para dúvidas, nós e gargalos de cada negócio.

Encontro 07 | duração: 03 horas

Painel – Precificação do portfólio de produtos e serviços

Precificação e equilíbrio entre custos totais envolvidos, capacidade produtiva e a demanda de clientes. Apresentação de formas de financiamento e planejamento para sustentabilidade do negócio.

Atividade prática

Desenvolvendo o modelo de negócios – Quais serão minhas fontes de receita e quais os principais custos?

Encontro 08 | duração: 03 horas

Apresentação do modelo de negócios

Orientação do corpo docente e apresentação final dos modelos de negócios.

Curso presencial

Local: Centro Cultural Justiça Federal ( Avenida Rio Branco, 241 – Centro – Rio de Janeiro)

Datas: 16, 18, 23, 25, 30 de maio e 01, 06, 08 de junho de 2017.

Horário: terça e quintas – 18:30h às 21:30h

Inscrições e mais informações:

colaborativa.net.br/cursos; facebook.com/tecnologiasgestao; cursos@colaborativa.net.br; 99366-7166 [Liane]