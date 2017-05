Uniabeu oferece mais 600 vagas para palestra gratuita sobre intercâmbio no Canadá

Para atender a grande procura pela palestra gratuita 'Estude & Trabalhe no Canadá', uma parceria do Centro Universitário Uniabeu com a agência de intercâmbio canadense Assist On Toronto, as instituições agendaram mais um dia.

Estão disponíveis 600 vagas para o dia 20 de maio, às 9h, no campus Belford Roxo.

Três dias de inscrições foram suficientes para esgotar a capacidade do auditório onde será realizada, no dia 18, apresentação de informações sobre intercâmbio no Canadá.

As inscrições para as 600 vagas da palestra gratuita devem ser feitas pela internet

A coordenadora do curso Administração da Uniabeu, Teresa Moura, confirma que haverá mais uma oportunidade para os estudantes assistirem ao palestrante Benny Chagas que vai apresentar um panorama sobre os programas de ensino no Canadá e as formas de imigração.

“Estamos satisfeitos com a grande procura dos estudantes e vamos promover no sábado, dia 20 de maio, mais uma palestra para atender a todos os interessados”, conta.

Para a coordenadora Moura, o grande interesse pela a palestra se explica pelo grau elevado em importância para os universitários.

“Essa é uma oportunidade imperdível para todos, porque oferece a chance de se conhecer os caminhos para estudar em um dos países listado com melhor qualidade de vida”, avalia.

Benny Chagas vai abordar as questões sobre os idiomas inglês ou francês, programas de Graduação e Pós Graduação, turismo, administração, tecnologia, estudante temporário e visto de trabalho.

Serviço: Palestra 'Estude & Trabalhe no Canadá'

Data: 20 de maio, às 9h

Local: Rua Itaiara, 301 - Centro, Belford Roxo

Inscrição: https://goo.gl/forms/1WyMjdoYmSFiJfxh2