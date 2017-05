Ambev abre inscrições para Programa de Trainee Industrial 2017

Os interessados em participar do programa que formará os próximos líderes do processo de produção de cerveja da Ambev ganharam mais alguns dias para fazer suas inscrições no processo seletivo, que é voltado para quem sonha em trilhar uma carreira nas cervejarias da companhia. As inscrições para a turma de 2017 foram prorrogadas até sexta-feira, dia 5 de maio, e podem ser feitas pelo site www.queroserambev.com.br. Oferecendo oportunidades para jovens profissionais com interesse em seguir carreira no mundo industrial cervejeiro, a Ambev busca candidatos que se identifiquem com sua cultura empreendedora e com vontade de realizar grandes sonhos e projetos.

O programa forma os futuros líderes da Ambev, que passam a atuar em todas as etapas dos processos de fabricação, como mestre cervejeiros, gerentes de meio ambiente e de qualidade, desenvolvimento de novos produtos, entre outros. Os candidatos selecionados já entram na cervejaria como funcionários e com salário de R$ 5.800,00. Para se candidatar é necessário ter inglês fluente, disponibilidade para morar em outros estados e ter se formado entre julho de 2015 e julho de 2017. O programa busca profissionais das áreas de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação, biotecnologia e demais cursos relacionados.

O programa investe em treinamento específico fabril aos interessados nas carreiras do mundo industrial em áreas como Processo de Cerveja, Refrigerante, Engenharia, Packaging, Meio Ambiente e Qualidade. O processo de seleção analisa competências como desenvoltura para negociação, gerenciamento de pessoas, interesse por novas tecnologias, capacidade de liderança e visão empreendedora. “Há inúmeras oportunidades na Ambev para os jovens profissionais e o programa é o principal caminho na formação de líderes da área industrial da companhia. Os trainees adquirem uma visão global dos negócios da empresa, acompanhando todo o processo de produção das nossas bebidas”, pontua Priscila Waléria, gerente de recrutamento e seleção da Ambev.

O Programa

Os candidatos selecionados passam por todas as áreas da cervejaria com orientação dos principais executivos e contam com uma grade de treinamentos para acelerar o conhecimento pessoal e profissional. Durante os cinco primeiros meses, os trainees conhecem o processo de produção das unidades fabris; passam pelas áreas comerciais (distribuição e vendas) nos Centros de Distribuição e participam de treinamentos em todas as demais áreas estratégicas da empresa no escritório central em São Paulo, para se aprofundar na cultura Ambev.

Nos meses seguintes, os jovens recebem orientação dirigida para área que optaram, e aprofundam os conhecimentos sobre suas atividades futuras. Após o programa, os trainees são alocados em projetos assistidos no Brasil ou enviados ao exterior para complementarem a formação com cursos específicos. O programa tem duração de 10 meses.

Processo seletivo

Após o término das inscrições, os candidatos selecionados, passarão por teste de alinhamento de cultura, inglês e raciocínio lógico; cases online – que ocorrerão por todo o país – entrevistas presenciais, painel de negócios e painel final com presidente e vice-presidentes da companhia. O treinamento começa em setembro deste ano e, além do salário inicial de R$ 5.800, os trainees receberão benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale refeição, vale transporte, abono assiduidade, entre outros.

Sobre a Ambev

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Ambev, empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, mais de 32 mil pessoas dividem a mesma paixão por produzir cerveja e trabalham juntas para garantir momentos de celebração e diversão.

A Ambev é uma cervejaria inovadora, que busca sempre novos sabores e formas de surpreender seus consumidores. Além das melhores cervejas, o portfólio conta ainda com refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos e sucos, de marcas como Antarctica, Brahma, Skol, Budweiser, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica e Do Bem.

Só em 2016, a cervejaria investiu cerca de R$2 bilhões no país. Mas também quer deixar um legado além dos investimentos. Para isso, conta com uma ampla plataforma de sustentabilidade. Esse compromisso inclui metas claras, divulgadas publicamente, e se traduz em quatro pilares: consumo inteligente, água, resíduo zero e desenvolvimento. Esse trabalho é feito com uma rede de parceiros, pois a Ambev acredita que a construção de um mundo melhor se torna mais rica quando feita em conjunto.