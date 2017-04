UniCarioca oferece pós-graduação alinhada às novas demandas do mercado, favorecendo empreendedores

A crise econômica tem impactado todos os segmentos e muitos candidatos, mesmo desempregados, apostam na educação continuada para obter melhores condições de competir no mercado de trabalho e, principalmente, construir um bom networking, ampliando suas redes de contato profissional. Colaborando com esse público, o Centro Universitário Carioca (UniCarioca) tem investido na atualidade de seus cursos de pós-graduação, oferecidos nas unidades do Rio Comprido e Méier.

Na especialização, temas mais tecnológicos, como Design Estratégico, Jogos e Animação Digital/Projeto e Gerência de Rede Computadores, dividem espaço com outros mais tradicionais, porém igualmente em alta, como Psicopedagogia Clínica e Institucional. Já no MBA, Controladoria e Tributos, Gerência de Projetos, Logística e Operações, Marketing, Mídias Sociais e Recursos Humanos são alguns dos mais procurados.

Segundo Andrea Aguiar, coordenadora dos cursos de pós-graduação da UniCarioca, conhecimento e experiência são ativos intangíveis e imensuráveis no mercado tão competitivo. “Investir na educação continuada é essencial para o profissional atualizar seus conhecimentos e fortalecer o networking. Apesar da crise econômica, registramos um aumento na procura por MBA em Mídias Sociais e Controladoria e Tributos, por exemplo”, revela Andrea.

A formação prática dos alunos sempre foi uma preocupação para a UniCarioca e, por isso, a instituição passou a inserir nas salas de aulas estudos de caso, trazendo experiências profissionais para o dia a dia dos alunos. Com sólida base teórica e ênfase na simulação de práticas da área de atuação, a pós-graduação proporciona aos estudantes aulas que contam com ambiente virtual de aprendizagem e fornecimento do material didático.

Além disso, o quadro docente com sólida formação acadêmica e experiência profissional, seja na especialização ou MBA, é um diferencial, permitindo uma excelente oportunidade de preparação, reciclagem e aperfeiçoamento. Para propiciar a colocação do aluno em sua área de atuação, a UniCarioca também dispõe de núcleos como o de “Orientação à Carreira”, que dá suporte para o desenvolvimento de um plano de orientação individualizada para gerenciamento da carreira.

“Outro diferencial é a estrutura dos cursos de MBA, que inclui núcleos de competências, separados em: técnicas, gerenciais e comportamentais, todos com o objetivo de fomentar criatividade, liderança, inovação e empreendedorismo. Formamos profissionais com currículos focados em competências técnicas, gerenciais e comportamentais”, complementa Andréa, informando que os cursos de pós-graduação do centro universitário têm sido um sucesso, apresentando mais de 85% de índice de satisfação de ex-alunos.

Inscrições e informações

Os interessados nas vagas de especialização e MBA da UniCarioca já podem agendar sua entrevista pelo site da instituição (www.unicarioca.edu.br) ou se inscrever pessoalmente em uma das unidades do centro universitário. O início das aulas está previsto para maio.

No Rio Comprido, os cursos de especialização em Design Estratégico, Jogos e Animação Digital/Projeto e Gerência de Rede Computadores, e Psicopedagogia Clínica e Institucional; e os cursos de MBA em Controladoria e Tributos, Gerência de Projetos, Logística e Operações, Marketing, Mídias Sociais e Recursos Humanos, serão realizados aos sábados, das 8h às 14h10. Já na unidade do Méier, a instituição disponibiliza duas opções de MBA — Controladoria e Tributos, e Marketing —, com aulas às terças e quintas, das 19h às 22h.

Outro ponto positivo é a possibilidade de parcelamento do investimento em 12 mensalidades de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), exceto nas especializações em Projeto e Gerência de Redes de Computadores e Psicopedagogia Clínica e Institucional com ênfase em Educação Especial e Inclusiva, cujo valor é de 18 mensalidades de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais).

Para conhecer o programa dos cursos, basta acessar o site www.unicarioca.edu.br.