Uniabeu promove palestra gratuita sobre estudar e trabalhar no Canadá

O curso de Administração do Centro Universitário Uniabeu promove, em parceria com a agência de intercâmbio canadense Assist On Toronto, a palestra 'Estude e Trabalhe no Canadá', no dia 18 de maio, às 19h, no campus Belford Roxo.

Segundo a coordenadora de Administração, Teresa Moura, o palestrante Benny Chagas vai apresentar um panorama sobre os programas de ensino no Canadá e as formas de imigração.

A coordenadora Moura considera a palestra de grau elevado em importância para os universitários. “Essa é uma oportunidade imperdível para todos, porque oferece a chance de se conhecer os caminhos para estudar em um dos países listado com melhor qualidade de vida”, avalia.

A coordenadora Moura considera a palestra de grau elevado em importância para os universitários

Benny Chagas vai abordar as questões sobre os idiomas inglês ou francês, programas de Graduação e Pós Graduação, turismo, administração, tecnologia, estudante temporário e visto de trabalho.

Moura explica que palestra é gratuita e as vagas são limitadas. “Os interessados devem garantir a inscrição no link https://goo.gl/forms/uK0hQTVQN0JR4SWj1”, recomenda Moura.

Serviço: Palestra 'Estude & Trabalhe no Canadá'

Data: 18 de maio, às 19h

Local: Rua Itaiara, 301 - Centro, Belford Roxo

Inscrição: https://goo.gl/forms/uK0hQTVQN0JR4SWj1