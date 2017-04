Mercadode trabalho: Senai promove palestras gratuitas em Niterói e São Gonçalo

O Senai realiza na próxima terça-feira, 25, às 19h, em Niterói e São Gonçalo, palestras gratuitas sobre o mercado de trabalho na indústria do Rio e técnicas para se realocar no mercado de trabalho.

O objetivo é apresentar as novidades do mercado, como novas ferramentas e tecnologias, tirar dúvidas sobre formação profissional em várias áreas, além de oferecer uma visita guiada pelos laboratórios e oficinas da unidade.

Para a coordenadora de Educação Profissional do Senai São Gonçalo, Tereza Brum, este é o momento de investir em educação e se preparar para as oportunidades futuras. “Mesmo com o atual cenário as empresas procuram profissionais qualificados, por isso a importância de conhecer melhor uma profissão, o mercado ou uma tecnologia. Está na hora de abrir a cabeça e se atualizar”, disse.

Os interessados em participar podem se inscrever pelo site https://www.cursosenairio.com.br/palestras.

Senai Niterói: Rua General Castrioto, 460, Barreto

Senai São Gonçalo: Rua Nilo Peçanha, 134, Centro.

Mais informações: 0800 0231 231