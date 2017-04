Tim recruta profissionais com deficiência para vagas no Rio de Janeiro

Josias da Cruz, de 44 anos, trabalhou durante a maior parte da sua vida como marceneiro, rotina que era desgastante para uma pessoa com algumas limitações físicas.

Foi no ano passado que ele teve a oportunidade de dar um novo rumo em sua trajetória profissional, após ter sido contratado como assistente administrativo pela Tim.

“Sofri um grave acidente de moto quando jovem, que acabou resultando na amputação de uma perna. A vida de uma pessoa com deficiência não é fácil, todo dia é uma luta. Como estudei até o Ensino Médio, as oportunidades não apareciam”, revela Josias, que, no entanto, nunca deixou de correr atrás. “Consegui um emprego de assistente administrativo e iniciei um curso de capacitação. Foi aí que apareceu a oportunidade na Tim”.

A empresa – operadora de telefonia que emprega mais de 10 mil pessoas diretamente em todo o Brasil – é uma das participantes da Feira de Oportunidades Especiais, que acontece até 30 de abril, no Shopping Nova América, no Rio de Janeiro. A Tim tem vagas abertas para pessoas com deficiência em diversas áreas.

“A diversidade do nosso quadro de colaboradores é um valor importante para a Tim. Trabalhamos com foco na inclusão e na integração e estamos cada vez mais comprometidos em trazer oportunidades para as pessoas com deficiência. Oferecemos um ambiente profissional adaptado e treinamentos constantes para nossos funcionários, reconhecendo as competências técnicas de cada um e visando sempre o crescimento do profissional”, afirma Régia Barbosa, Diretora de Gestão de RH da TIM Brasil.

A companhia oferece remuneração compatível com o mercado, participação nos lucros e resultados, assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, auxílio creche, previdência privada, seguro de vida e programa de reconhecimento diferenciado, além de celular funcional com pacote de voz e dados.

Os interessados podem fazer a inscrição no estande da Feira ou pelo site da operadora (www.tim.com.br | Sobre a TIM | Carreira). Não há vagas específicas para pessoas com deficiência, que podem concorrer em qualquer oportunidade, desde que tenha a capacitação e o perfil exigido.

Serviço: Feira de Oportunidades Especiais

Data: até 30 de abril, de segunda a sábado (10h às 22h) | domingos e feriados (13h às 21h)

Local: Shopping Nova América - Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 126 – Del Castilho