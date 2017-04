Sesi Cultural realiza Workshop de Produção de Eventos em Petrópolis

Para estimular a atividade cultural no Rio de Janeiro e orientar profissionais da área, o Sistema Firjan, através do Sesi Cultural, promove na quinta-feira (27/04) em Petrópolis, o workshop de Produção de Eventos. A ação é direcionada a artistas, produtores, agentes culturais e estudantes de administração, cinema, teatro, música e comunicação que tenham interesse em trabalhar com gestão e produção cultural ou exercer diretamente alguma atividade artística. As atividades acontecem das 8h às 17h, na sede da Representação Regional da Firjan/Cirj na Região Serrana (Av. Dom Pedro I, 579, - Centro). As inscrições custam R$ 15.

O evento será conduzido pela arquiteta, cenógrafa e produtora Rosane Guitarelli, que dará uma visão geral dos itens mais importantes para o planejamento e a execução de uma produção. Uma parte do workshop será dedicada ao desenvolvimento coletivo de um evento fictício, usando as informações da parte teórica.

O conteúdo programático envolve a apresentação de todos os passos que acarretaram na consolidação da marca no mercado de entretenimento, abordando as diferentes áreas de atuação, mercado, etapas da produção, planejamento, montagem, logística, apresentações para comunicação entre outras dicas.

As inscrições devem ser feitas diretamente nas unidades do Sesi e Senai, na Av. Barão do Rio Branco, 2.564, no Centro ou na Rua Bingen, 130, no Bingen. As vagas são limitadas e as reservas devem ser feitas pelo email vmcosta@firjan.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 2244-3205.