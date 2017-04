Estado do Rio divulga vagas de emprego

O Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulga 586 oportunidades de emprego em todo o estado. As vagas são para pessoas de ambos os sexos, com a exigência de formação entre os ensinos fundamental incompleto e o superior completo, além de salários de até R$ 5 mil, mais benefícios.

São 191 chances para deficientes: 90 vagas para Vendedor de Comércio Varejista, 20 para Repositor de Mercadoria, 20 para Embalador à Mão, 10 para Auxiliar nos Serviços de Alimentação, 10 para Copeiro, entre outras.

Na Capital, são 364 vagas, com destaque de 50 para Operador de Telemarketing Receptivo, 70 para Montador de Móveis, 20 para Montador de Móveis e Artefatos de Madeira, 50 para Repositor de Mercadoria, 40 para Despachante de Transporte Coletivo, entre outras.

Para a Região Serrana, são 22 oportunidades. No Médio Paraíba, são cinco chances.

As inscrições podem ser feitas nos postos Sine (www.rj.gov.br/web/setrab) ou no maisemprego.mte.gov.br. inscrições

O banco de dados de emprego pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento de vagas ou ampliação/redução de ofertas.