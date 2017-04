Brisa Barra Hotel oferece cursos de capacitação gratuitos no setor de hotelaria

O Brisa Barra Hotel está com inscrições abertas para cursos de capacitação gratuitos. A ideia do projeto #FORMARHOJE é oferecer aprendizado a pessoas que tenham interesse em ingressar profissionalmente no ramo da hotelaria. O curso de Camareira é o primeiro a ser ofertado nesta iniciativa.

Poderão participar do processo seletivo adultos que tenham o ensino médio completo ou cursando, que gostem de trabalhar com organização e limpeza e que sejam pró ativos.

As inscrições poderão ser realizadas através de envio do currículo para o e-mail hotelaria.riodejaneiro@gmail.com, com o assunto #FORMARHOJE até o dia 21 de abril de 2017. A seleção para o curso que oferece 08 vagas ocorrerá em 02 etapas: entrevista com o RH e dinâmica em grupo. Os departamentos de Recursos Humanos e Coordenação de Treinamentos desenvolveram um conteúdo que será aplicado durante 5 dias de curso e tem previsão de início no dia 08 de maio 2017. Além do conteúdo do curso e Certificado de Conclusão, o hotel fornecerá auxilio transporte, alimentação no local e ainda a inclusão do cadastro dos profissionais no banco de talentos do Grupo Hoteleiro o qual a unidade está inserida.