Centro de Treinamento Montessori está com inscrições abertas para novo curso

O Centro de Treinamento Montessori oferece cursos e treinamentos para professores e estudantes da área e está com inscrições abertas para um novo módulo, que será realizado entre os dias 9 e 20 de janeiro.

O curso tem como tema a 'Educação Montessori a partir dos 6 anos', com destaques para a filosofia Montessori, a educação cósmica – a fonte para o currículo no ensino fundamental e a matemática Montessori.

A responsável pelo curso é a professora e psicopedagoga Sonia Maria Braga, fundadora e diretora pedagógica da Meimei Escola Montessoriana e presidente da Organização Montessori do Brasil. Além de coordenar o trabalho, ela atuará como dinamizadora dos encontros, juntamente com as professoras Marcia Verônica dos Reis e Eliane Aparecida Oliveira.

Sonia Maria Braga frisa que “o profissional que deseja trabalhar em uma escola Montessori precisa ter uma formação específica, pois o Sistema Montessori tem bases profundas em psicologia do desenvolvimento, em biologia do desenvolvimento e uma estrutura filosófica própria, além da parte metodológica”. E ela completa: “importante lembrar que conhecer Montessori enriquece o profissional de Educação para qualquer outra realidade, uma vez que atende ao que hoje se busca como “inovação” na educação”.

O investimento para o curso é no valor de R$ 1.080,00 e as escolas associadas à OMB, com um grupo de pelo menos 3 inscritos, terão desconto de 10%. Nesse valor estão incluídos: material de apoio, um exemplar do livro “Para Educar o Potencial Humano”, aulas teóricas e práticas e ainda um período de observação em sala de aula, durante o ano letivo.

Sobre o Método Montessori

A pedagogia Montessori foi fundada em 1907, pela educadora e médica italiana Dra. Maria Montessori, e desafiou teorias educacionais tradicionais ao dar às crianças a liberdade para crescer, aprender e contribuir na sala de aula. Nesse ano, ela inaugurou a primeira 'Casa dei Bambini' (Casa das Crianças), num bairro da periferia de Roma, com o desafio de educar crianças pobres e agitadas, na faixa de idade anterior à aceita nas escolas romanas. O resultado foi tão surpreendente que atraiu a atenção de pessoas de todo o mundo. Mas afinal, qual o segredo desse enorme sucesso? A própria criadora do método, Dra Montessori resumiu o trabalho inicialmente, destacando três aspectos:

- conhecer a criança: identificar suas características, seu potencial, suas necessidades; ter a certeza de que a criança aprende fazendo;

- criar um ambiente estimulante, adequado à criança que nele trabalhará e que favoreça o maior número possível de conquistas e

- ter um professor que não mais ensina falando, e sim proporcionando recursos de atividades de aprendizagem e que estimulem a curiosidade.

Diferentemente de outros pesquisadores da educação, a Dra Montessori desenvolveu um método no qual colocou em prática sua filosofia, que pode ser entendida como auto-construção, ou seja, a formação da estrutura do ser humano seria fruto de uma força interior e que se realizaria sob a influência do meio e dos períodos de desenvolvimento.

Para saber mais a respeito do método Montessori, acesse omb.org.br/. Conheça também o site da Meimei Escola em: www.meimeiescola.com.br/

Serviço: Educação Montessori a partir dos 6 anos

Período: 09 a 20 de janeiro, das 9h às 13h e de 14h às 17:30h

Local: Meimei Escola Montessoriana - Rua dos Artistas 129 - Tijuca

Mais informações: Tel.: 2570-7296 (Rita Valéria)