Perigos do obscurantismo tupiniquim

Algumas declarações de candidatos aos diversos cargos públicos eletivos, neste ano, tangenciam a bizarrice, se optarmos por sermos benevolentes e não usarmos termos mais duros e, em muitos casos, mais adequados às barbaridades proferidas. Para piorar a situação, parece que muitos cidadãos, vários deles, eleitores, não apenas não desaprovam muito do que está sendo dito, como tendem a concordar com as medidas autoritárias que têm sido pregadas por esses candidatos, seja porque nem percebem o quão idiotas e perniciosas elas são; seja porque, efetivamente, e infelizmente, com elas concordam; seja porque, inacreditavelmente, as consideram espontâneas e transgressoras, algo risível. Os prognósticos que podemos traçar, a partir deste quadro político, não são dos melhores.

O movimento neofascista brasileiro está crescendo e ameaça os anos vindouros. A livre expressão e a ação cidadã são absolutamente essenciais, desde que não atentem contra a livre expressão e a ação cidadã de quem não concorda com o que está sendo dito e feito. Eis o problema: o pensamento (?) fascista é unitário e não admite contestações ao ódio que destila da verve agressiva e grosseira de seus adeptos. Não que este “pensamento”, chamemo-lo, benevolentemente assim, com todas as suas impropriedades enunciativas, esteja presente apenas na sua versão “hard”, também podemos identificá-lo em boa parte de nossas elites que se acham “iluminadas”, embora nada mais sejam do que um aglomerado de oportunistas com interesses inconfessáveis de quem está no poder desde 1500 e levou o Brasil ao atoleiro geral que podemos, facilmente, observar.

Por que candidatos com discurso autoritário e eivado de incongruências, para dizer o mínimo, têm apresentado tanta força e resiliência? Pergunta simples, mas há que se ter cuidado ao tentarmos respondê-la, bem como a outras perguntas do tipo, já que, para cada uma delas, há pelo menos uma resposta igualmente simples, porém, errada. Não me atrevo a dizer que tenho as respostas, mas arriscarei uma breve reflexão.

Uma das piores “heranças” da ditadura militar foi o desmonte de nosso sistema de ensino, que dava os primeiros passos em direção a alguma coisa parecida com um sistema de qualidade, na esteira dos “anos dourados”. Claro, faltava universalizar esse sistema, mas a qualidade emergia. Entretanto, um povo educado, formalmente, não interessa às elites, é um agente perigoso para elas, já que não pode ser enganado com facilidade - como tem sido. Além disso, ao grande capital, educação escolar é apenas para formar pessoas com vistas ao mercado de trabalho, nunca cidadãos conscientes de seu papel como agentes de sua própria História e da História de sua sociedade, de seus espaços de vida e, também, claro, como bons profissionais. Quando os que se propõem a votar em candidatos racistas, misóginos, homofóbicos, sonegadores confessos, golpistas, autoritários, candidatos que nada entendem de História, candidatos com o coração de pedra, cuja ficha corrida é maior do que o currículo, corruptos etc. bem, esse eleitor mostra o quão alienados somos, o quão a cidadania brasileira inexiste e, portanto, o quão pouco democráticos, na prática, para além dos bonitos “discursos liberais”, somos, como nação.

Adoraria participar de uma pesquisa qualitativa em que esse eleitor fosse instado a explicar o porquê de aceitar alguém com essas características; o porquê de aceitar o que alguns insistem em chamar de “ideias do candidato”. Adoraria vê-los discutindo, seriamente, qualquer uma dessas “pérolas argumentativas”, sem xingar alguém, e fazer isso por 1 minuto. Será que eles sabem defender uma reforma como a da previdência, seja lá qual for a proposta? Eles vão saber o que está em jogo e usar argumentos racionais a favor, por exemplo, das terceirizações, sem precisar recorrer à desqualificação (bolivarianos ou populistas etc.) genérica e infantil de quem os critica? Aqui, aumento o tempo para uns 3 minutos. Normalmente, tais eleitos compõem o que chamamos de “direita”, embora nem todos os que dessa linha política fazem parte, admitindo isso ou não, sejam obtusos e exista gente boa e competente deste lado do espectro político, mas não é o caso, creio, da maioria dessas pessoas.

Parte da esquerda, ou que assim tentar projetar sua autoimagem, ainda que, na prática, ela não corresponda à sua prática política, também não tem se saído muito bem, porque parece, muitas vezes, reproduzir lugares comuns e ideias envelhecidas ou que deveriam passar, no mínimo, por readequações. O eleitor desse segmento, contudo, é, na média, mais escolarizado e politizado; pode até não saber profundamente vários dos temas que acaba por defender, também, como por exemplo, o fato de que é bem possível que vários dos que se dizem “de esquerda” jamais tenham lido Marx e defendam as ideias deste importante pensador social a partir de um conjunto de frases soltas ou pelas interpretações de terceiros. Essa média superior de escolarização faz, contudo, desses eleitores, cidadãos mais críticos e efetivos.

Seja como for, é preciso se formar todo dia, no dia a dia, todos os meses e anos, para não ser engabelado e se informar muito bem, em períodos eleitorais, para não comprar gato, por lebre. Busque, na internet, ideias como a “Gestão Cidadã”; se engaje, não se omita!

* Geógrafo e pós-doutor em Geografia Humana