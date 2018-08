Cafuné no jacaré

O debate dos candidatos a presidente, ocorrido na noite de quinta para sexta-feira da semana passada, teve a direção espiritual do nosso saudoso Chacrinha: veio para confundir e não para esclarecer. Além de não contar com a presença de uma das maiores forças populares do país, a estrutura do debate deixou a audiência sem respostas aos que pretendem direcionar seus votos para propostas claras e concretas.

No apagão do governo refestelado no poder pelo impedimento de uma presidente legitimamente eleita, a sociedade brasileira está ansiosa por saber que rumos tomará a economia brasileira, que hoje deixa órfãos do mercado de trabalho cerca de 66 milhões de brasileiros. Constata, também, a sociedade, que o governo de turno notabilizou-se por um jogo de meias verdades e mentiras cínicas, em que o destino do país caminha para um impasse estrutural. Sem mandato direto ou indireto do eleitor, o governo enfiou pela goela adentro da sociedade uma política econômica neoliberal que vem reduzindo a cacos a classe média e recambiando para a miserabilidade os 36 milhões que haviam dela saído.

Nos últimos três anos, apenas tiveram lucros invejáveis os bancos que, como hienas, se regalam em juros escorchantes, spreads indecorosos e taxas de financiamento de crédito ao consumidor que nos fazem a capital da usura internacional. Seria de se esperar que, no debate, os candidatos procurassem abordar antes de tudo o que se está jogando nesta eleição de 2018. Ou seja, que se esclarecesse que o voto nos candidatos teria como consequência inevitável dar legitimidade e continuidade a essa política predatória, em que estamos todos sufocados, ou rejeitá-la como fruta podre que é. Reside aí o fulcro do problema. A sociedade brasileira deve decidir se aceita o chá de cicuta que lhe oferecem numa bandeja de ilusões ou se, de forma determinada e pacífica, diz claramente que não concorda com a empulhação, agradece a atenção dispensada e deseja aos mercadores do país melhor destino.

Há múltiplas razões para se escolher esse último caminho. A primeira é de natureza lógica elementar. Se, em apenas três anos, chegamos a 66 milhões de desempregados e permanecem os mecanismos diabólicos incrustados na chamada política do ajuste fiscal, o país vai quebrar. Não se trata de especulação: estudos sobre esse desenlace se encontram em publicações acadêmicas recentes, tanto no Brasil quanto no exterior. A segunda razão, decorre de que os pilares da política econômica brasileira – privatização, desregulamentação e Estado mínimo – estão na raiz dos fenômenos de desemprego e queda de renda em países da Europa, com níveis de desenvolvimento maior do que o nosso. Finalmente, razão não desprezível nos é fornecida pela política arrasa – quarteirão dos Estados Unidos, que decidiu virar de ponta-cabeça a própria política neoliberal, tal como a conhecíamos desde os tempos de Reagan, para não ir mais longe. Estamos vivenciando uma mudança de paradigma do sistema econômico globalizado, apontado nos últimos 20 anos, pelo menos, como a neomodernidade, cuja origem nos foi apresentada como o fim da história.

Constata-se, hoje, que a grande revolução dos tempos modernos foi a desregulação do mercado financeiro internacional, que em grande parte se transformou num mercado rentista e se desliga cada vez mais de suas funções produtivas. Tanto isso é fato, quanto se sabe que o desnível social no mundo apenas beneficiou 1% da população e sobretudo o 0,1% dos megarricos. É essa “mão invisível” que manipula em frações de segundos trilhões de dólares entre os mercados, sem qualquer outro objetivo que não a maximização de lucros, ainda que a custo de desemprego em massa ou destruição de Estados dito soberanos. A esses temas voltarei no próximo domingo.

Por agora, basta constatar que o debate presidencial não passou de um cafuné no jacaré.

* Ex-embaixador do Brasil na Itália (e-mail: bahadian@jb.com.br)