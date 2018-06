JB no campo: Avaliação do Plano Safra, assunto de quase 200 bi

Foi mais uma vez lançado o plano de financiamento agropecuário, alcunhado por muitos de “o maior do mundo”. Todo ano há esse anúncio, com o alarde de que recursos não vão faltar para agricultura e pecuária, e esse plano é sempre uma espécie de ponte com duração de um ano. Como se fosse mesmo um plano de financiamento ou refinanciamento do plantio. Vem uma pergunta repetitiva: qual razão impede uma análise aprofundada dos resultados do plano anterior? Foi bom? Em que culturas e regiões?

Para analisar de verdade, produtores precisam ser entrevistados, devem falar sobre produtividade. As análises desse plano são concentradoras? Os projetos de acesso aos recursos são para valer ou apenas uma burocracia para “virar” o próximo período? Que políticas públicas setoriais foram implementadas? Como se comportaram os tomadores pessoa jurídica e pessoa física? Que parte se destina apenas a obter recursos para aquisição de insumos? Que lição tiramos do último plano quanto a abastecimento?

O que têm a dizer, analisar, avaliar, órgãos como a Embrapa e outras dezenas de instituições de Pesquisa e as Empresas de Extensão Rural quanto à disseminação de tecnologia? Qual o percentual de promessas restauradoras de pastagens com os recursos do plano podem ser e são cumpridas? Que Universidades estão contratadas ou comprometidas com a avaliação dos planos da última década?

Quem produz literatura sobre a eficácia desse fundamental insumo, dinheiro Quanto ganham os bancos com recursos do Tesouro? O montante para o país, é muito ou pouco? A filosofia de renovação anual atende às necessidades de todas as culturas? Que sugestão têm os produtores quanto à melhoria de formulação e aplicação desses recursos do Tesouro, que pertencem a toda a sociedade?

Novamente, a culpa é nossa, por não cobrarmos melhor análise dos planos anuais de financiamento ou refinanciamento para agricultura... Os produtores estão mal representados e, nessa altura do ano, a sofreguidão de muitos é saber se saem os recursos para não parar a bicicleta... E os bancos, que mais repassam recursos públicos, querem, de qualquer forma, ... os recursos! Para emprestar e lucrar.

Todas as verbas de propaganda que o Ministério e os bancos farão para alardear o Plano Safra 2018/2019 deveriam ser usadas para divulgar como se atendeu a produção rural e com aumento da produtividade e sustentabilidade. Parte da verba deveria ser utilizada em cursos online explicando, didaticamente, os objetivos que pretendemos atingir de forma segmentada. Um plano de muitos bilhões virou algo automático, superficialmente analisado. Recursos públicos aplicados e mal explicados.

Um grande Plano Agrícola é essencial a um país com tanta diversidade e tanta atividade rural. Mas não dispensa observações e estudos permanentes para melhoramento. Nenhuma política pública pode voar às cegas. Com a palavra, os produtores