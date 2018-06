Por que o dólar sobe

A desvalorização do real, nos últimos três meses, é a terceira maior entre as moedas emergentes. Após os ataques especulativos sofridos pelo peso argentino e pela lira turca, o real parece ser a bola da vez. Nos últimos seis meses, a alta do dólar em relação ao real foi de cerca de 20%. Para um observador pouco atento, pode parecer estranha essa maxidesvalorização. Por que há essa variação tão acentuada, uma vez que o país apresenta sólidos fundamentos no que diz respeito ao setor externo? Como pode ocorrer uma desvalorização tão pronunciada, já que o país tem reservas internacionais que alcançam US$ 380 bilhões, exibe um saldo comercial externo de cerca de US$ 60 bilhões e apresenta um virtual equilíbrio nas contas externas? Afinal, o que explica a alta do dólar?

Após um período de relativa estabilidade cambial, vários fatores passaram a concorrer para que a moeda americana exibisse maior volatilidade. Listamos e comentamos, a seguir, esses fatores.

Em primeiro lugar, as expectativas quanto à alta da taxa de juros norte-americana. Baixíssima taxa de desemprego, ritmo mais intenso na atividade econômica e aumento do déficit fiscal, tudo isso leva a crer que o banco central americano deva intensificar a alta da taxa de juros. A alta eleva a atratividade dos títulos norte-americanos, o que, por sua vez, impulsiona a compra de dólares no Brasil.

Em segundo lugar, a campanha presidencial. Os candidatos considerados “reformistas” pelo mercado não conseguem destaque nas pesquisas eleitorais. Como a relação dívida/PIB (indicador de saúde fiscal) encontra-se em trajetória de alta explosiva, o mercado entende que há necessidade premente de reformas, em particular da reforma da Previdência. O quadro fiscal é, sem dúvida, o que mais preocupa. Os candidatos que lideram as pesquisas – Bolsonaro e Ciro Gomes – não são vistos pelo mercado como políticos comprometidos com as reformas (leia-se ajuste fiscal). Sem reformas, avaliam os analistas, aumentam as chances ou de calote nos títulos do governo ou de hiperinflação. Essa perspectiva sombria aumenta a procura por um “porto seguro”, e a compra de dólares é vista como tal.

Em terceiro lugar, a tibieza do governo Temer. A fragilidade do governo, que ficou evidente na greve dos caminhoneiros, acrescenta dose extra de incerteza ao cenário. A falta de apoio político e popular ao governo aumenta as chances de sucesso dos eventuais lobbies que pressionam por maior gasto governamental, e isso contribui para a piora do problema fiscal. Além disso, com o crescimento mais modesto da economia, o governo continuará com dificuldades em obter superávit primário. Sendo assim, diminuem as vias para que a crise fiscal seja superada e, consequentemente, reforça-se o movimento de compra de dólares.

E, por fim, o chamado “efeito-manada”. Esse efeito se refere a uma reação em bloco dos investidores em resposta a um acontecimento inesperado. A ideia é que um fator imprevisto – uma alta muito pronunciada da taxa de juros dos EUA, por exemplo – pode induzir a um forte movimento de venda de um determinado ativo, e isso pode servir de estopim para um rápido reposicionamento do mercado como um todo. Assim, a expectativa de uma alta maior do que a esperada na taxa de juros norte-americana deflagrou um forte movimento de compra de títulos dos EUA. Essa perspectiva de alta, por sua vez, aumentou a aversão ao risco dos investidores, e isso induziu a uma maior compra de dólares. Diante desse cenário, os ativos financeiros (leiam-se títulos públicos e ações) das economias que apresentavam maior fragilidade nas suas contas (fiscais e externas) passaram a ser vistos como “de maior risco”. O desdobramento desse quadro foi uma alta desenfreada do dólar na Argentina e na Turquia. Apesar de o Brasil exibir fundamentos sólidos no setor externo, a aversão ao risco se disseminou entre os investidores, que passaram a não mais diferenciar as economias emergentes. Nesse contexto, um ataque especulativo contra o real não seria uma surpresa.

Em resumo, a frágil situação fiscal é o que dá margem, no Brasil, à ocorrência de movimentos especulativos no mercado cambial. O receio de calote, implícito nas economias que apresentam crescimento explosivo na relação dívida/PIB é o que incentiva a corrida ao dólar. Somente uma política voltada à obtenção de superávit fiscal serviria como antídoto contra a especulação. Não há saída sem um ajuste fiscal que a preceda.

* Doutor em Economia e professor da FGV