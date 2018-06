Busca por um caminho para a felicidade

A atual agenda global é dominada pela filosofia convencional dos problemas econômicos e fatores tais como o emprego e o crescimento econômico, pois a grande angústia dos economistas de hoje é não poder chegar a uma solução autêntica ao problema do desemprego. Uma “mutação cultural” seria necessária para deslocar o ponto de mira do econômico para o metaeconômico e para os cenários materiais destinados ao ser humano.

Em 1930, o grande economista John Maynard Keynes especulava sobre uma sociedade metaeconômica. Suas afirmações surpreendem os tecnocratas contemporâneos: “Supondo a ausência de grandes guerras e importantes progressos demográficos, o problema econômico pode ser resolvido, ou [...] sua solução pode estar à vista em cem anos. Significa que o problema econômico não é, para o olhar voltado ao futuro, o problema permanente da espécie humana”.

Quanto à necessidade de priorizar o ser humano enquanto ponto central da agenda para os próximos anos, seria preciso evocarmos as lições da Escola de Frankfurt e, muito particularmente, a teoria de Adorno, que afirmava que a deterioração da personalidade no Ocidente é tal que, para muitos, pronunciar a palavra “eu” já seria uma impertinência.

Afastar-se de uma visão de um mundo focado no trabalho para redefinir a agenda do século 21, partindo do fenômeno dos lazeres, exige um esforço filosófico profundo e uma nova tarefa se impõe: criar uma versão atualizada da Escola de Frankfurt. Vê-se bem que se trata de uma tarefa árdua, já que Freud dizia preferir o trabalho ao lazer, pois ao menos o trabalho é mais fácil.

Já André Malraux dizia que “se Platão ressuscitado descobrisse, através dos jornais, da televisão e do cinema, onde estão os sonhos mais difundidos de nosso tempo, pensaria ter caído num jardim de infância”. Com efeito, somos dominados pelo pensamento único da globalização, a interdependência crescente do conjunto dos países no planeta, provocada pelo maior volume e variedade das transações transfronteiriças dos bens e serviços, assim como dos fluxos internacionais dos capitais, ao mesmo tempo que pela difusão acelerada e generalizada de tecnologia.

Segundo seus defensores, a globalização representa o sucesso da difusão mundial de uma liberalização econômica começada na Europa Ocidental, há meio século, com o Plano Marshall, e que agora oferece possibilidades sem precedentes para bilhões de pessoas. Foi a ação simultânea da tecnologia, da liberalização dos mercados e da atração da sociedade multinacional que tornou possível uma revolução no domínio da comunicação e dos transportes.

Embora o milagre tecnológico da globalização seja evidente, não resolve o problema do desemprego: em todas as economias avançadas a taxa da população ativa empregada na indústria diminuiu consideravelmente. Essa expansão do economicismo, inspirada no ideal calvinista sintetizado na frase “tempo é dinheiro”, foi um dos mitos mais estéreis e anacrônicos que turvaram as perspectivas humanas. É uma ironia, pois encontramos em culturas periféricas uma concepção pós-moderna autêntica, pela qual tempo não é dinheiro, mas vida.

Parece não haver divergências sobre as possibilidades positivas da globalização no domínio da tecnologia. Isso é menos evidente quando se trata de seus eventuais efeitos nefastos e desestabilizadores para a manutenção do nível da atividade econômica e a criação de empregos. Não haverá meio de conciliar essas duas concepções para colocar a economia a serviço da sociedade e não a sociedade a serviço da economia?

Na aurora da civilização humana, foi o milagre grego que nos abriu os jardins de Akademos para nosso lazer e nos deu a filosofia e a democracia. Hoje, com a contribuição da ciência e da tecnologia, que oferecem as condições materiais à civilização moderna, procuramos um novo helenismo. Porém, ainda que as pessoas tenham a abundância material, elas são infelizes, pois lhes faltam empregos. O sonho grego era o lazer, e nossa escolha deveria se dirigir também para o lazer, para a cultura; não é senão pela mudança de seu estilo de vida e da sua mentalidade que o homem moderno poderá encontrar a dimensão da felicidade.

* Ex-ministro da Cultura de Itamar Franco e embaixador na Unesco